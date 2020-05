Jon Leuer a décidé de raccrocher les sneakers : très noble de vouloir laisser briller Giannis et les Bucks

Déchirement terrible, le monde de la balle orange est sous le choc. Jon Leuer rejoint Tim Duncan et Kevin Garnett au Hall of Fame au Panthéon des ailiers forts retraités. Les blessures auront eu raison de l’idole de tous les fans des Pistons.

Peu importe le garçon, ce n’est jamais agréable de voir un mec partir à la retraite à 31 ans pour cause de blessures répétées. Sur son compte Instagram, Leuer a publié une photo de lui gamin avec un message pour annoncer à sa fanbase la nouvelle. Pas le plus grand joueur de l’histoire évidemment, allure de comptable propriétaire d’un pavillon, l’intérieur a rendu quelques services dans les franchises où il est passé. Drafté en 40è position en 2011 loin des gros poissons, Jon Leuer fait d’abord un séjour en Allemagne pour cause de lock-out, où il tourne à 14,8 points de moyenne. Il peut alors légitimement prétendre à une place correcte dans le modeste effectif des Bucks de l’époque mais après sa campagne rookie (4,7 points et 2,6 rebonds en 12,1 minutes), Jon Leuer est échangé à Cleveland puis Memphis, sans plus de réussite. Mais l’ailier fort va connaître son peak à Phoenix et Detroit entre 2015 et 2017.

Pas franchement les années les plus glorieuses des deux franchises, ce qui permet à Leuer d’avoir droit à un rôle plus important. Chez les Suns, il tourne à 8,5 points et 5,6 rebonds de moyenne en 18,7 minutes de jeu, avec même 27 titularisations. Ce n’est cependant pas suffisant pour être le franchise player des Cactus aux côtés d’Alex Len. Leuer est alors envoyé chez les Pistons et devient un complément d’Andre Drummond dans le secteur intérieur de Detroit. Miracle, la barre des 10 points est passée, avec 5,4 rebonds par soir, on croit à ce moment-là que Jon n’est plus un leurre et qu’il peut enfin devenir un bon role player dans le Michigan. Mais le futur Bill Laimbeer tombe très bas. Lors de la saison 2017-18, l’ailier fort se blesse à la cheville et joue seulement huit petits matchs, avant de ne disputer qu’une demi-saison l’année d’après, toujours à cause de divers bobos. Le corps est trop atteint, ses statistiques sont en chute libre à tel point que les Pistons l’envoient à Milwaukee pour aérer leur salary cap à l’été 2019. Quand ce genre de raison est assumée, ça ne sent pas bon pour le garçon en général. Ça n’a pas loupé, Leuer n’a pas pu concurrencer Giannis Antetokounmpo et faire son tour d’honneur dans la franchise où il a été drafté. Il est coupé avant la saison 2019-20.

Triste fin pour un joueur encore assez jeune et qui a marqué toute une génération de fans de Phoenix, Milwaukee, Memphis et Detroit évidemment. Il faisait partie des mecs difficiles à trouver lors des quizz sur les équipes. Un titre dont les plus grands noms du basket ne peuvent pas se vanter. Reste à savoir si sa cheville peut le laisser tranquille pour revenir en force en NBA BIG3 League.