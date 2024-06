Nicolas Batum pourrait être prolongé par les Sixers cet été

D’après Keith Pompey de The Philadelphia Inquirer, Nicolas Batum, Kyle Lowry et Kelly Oubre Jr. devraient être des joueurs de Philadelphie la saison prochaine. Le Français et ses deux coéquipiers pourraient revenir avec un salaire permettant aux 76ers d’ajouter, peut-être, un joueur avec un contrat max dans l’effectif.

Alors qu’il avait annoncé sa probable retraite, Nicolas Batum pourrait bien finalement se diriger vers une année supplémentaire chez les Sixers. Philly a clairement fait comprendre à son ailier français qu’il était le bienvenu pour une autre saison en Pennsylvanie, histoire d’enfin aller chercher ce titre. Joueur majeur dans la postseason de Philadelphie, le vétéran a fait un bien fou aux rotations de Nick Nurse cette année. Il connaît son rôle, met des gros tirs et excelle en défense dans le périmètre. Sans parler de son immense expérience, forte de seize années dans la Grande Ligue.

Il existe une vraie possibilité pour qu’un accord soit trouvé entre Philadelphia et Nico qui, apparemment, s’est bien plu à Philly. En tout cas, c’est ce que souhaitait Joel Embiid qui a interrompu le Français lorsqu’il s’adressait aux médias après le Game 6 face à New York :

“Tu reviens avec les 76ers” – Joel Embiid

Nicolas Batum est en haut de la liste des priorités des free agents des Sixers, quand bien même il pourrait négocier plus d’argent cette année que l’année passée. Pour ce qui est des deux autres vétérans susceptibles de revenir, Kelly Oubre Jr. s’est mis dans la position d’un joueur éligible à la mid-level exception, entre 6 et 8 millions de dollars l’année. Lui aussi a fait un bien fou à Philly cette année et est devenu très populaire au sein de la fanbase en jouant dur tous les soirs. Cela dit, avec sa saison à 15,4 points de moyenne et ses grosses séquences en défense cette année, il pourrait tenir à rappeler la valeur qui a été la sienne quand il était aux Hornets, à savoir 24,6 millions de dollars l’année. Une valeur sur laquelle les Sixers ne pourront probablement pas s’aligner s’ils veulent amener une troisième star dans la rotation.

“Je veux juste être aimé. Je ne connais pas l’aspect business de la free agency. Enfin si, mais je ne peux pas vous dire que je sais parce que je me représente maintenant. Je veux être quelque part où on me respecte et où on m’aime. Il n’y a eu que de l’amour, ici.” – Kelly Oubre Jr.

Pour ce qui est de Kyle Lowry, il est évidemment très souhaité du côté des 76ers. Littéralement une extension du coaching staff sur le terrain, son expérience de multiple All-Star titré fait qu’il serait un back-up idéal sur les lignes arrières pour Philly s’il acceptait de revenir pour un contrat au minimum vétéran. Son arrivée a été une aubaine pour la progression de Tyrese Maxey. Quoi qu’il en soit, Lowry n’a pas pris de décision pour sa prochaine franchise pour le moment, mais il a fait savoir qu’il tenait à revenir pour une dix-neuvième saison en NBA.

Mine de rien, les Sixers ont une belle marge de manœuvre pour accomplir leurs plans cet été. Ils pourraient avoir jusqu’à 65 millions de dollars disponibles à la free agency tout en gardant trois de leurs role players clés. De quoi attirer un troisième joueur calibre All-NBA. C’est en tout cas le plan.

Les noms de LeBron James, Paul George et Jimmy Butler sont notamment chuchotés de plus en plus fort du côté de la Pennsylvanie, et les 76ers pourraient avoir de quoi leur donner une supermax extension pour convaincre ces profils expérimentés. S’ils venaient à le réaliser, les Sixers pourraient encore distribuer jusqu’à 24 millions de dollars à d’autres free agents.

“On regarde définitivement le fit. Une des choses qui nous réjouit, c’est la présence de Tyrese. Donc on regarde définitivement le fit. Que ce soit max ou role player, on est concentrés sur le fait d’acquérir les meilleurs joueurs avec les contraintes du CBA. Dans ces situations, j’aime avoir un challenge. Trouver des gars qui sont sous-estimés. Les Kelly Oubre. Kyle Lowry. Les gars comme ça. J’aime ce challenge. Je pense qu’on a un front office vraiment bon pour ça. En général, l’histoire de la NBA favorise d’obtenir les cracks dont tu peux ensuite travailler autour avec le front office pour trouver les joueurs qui fit le mieux autour.” – Daryl Morey, président des opérations basket des 76ers

Source texte : The Philadelphia Inquirer