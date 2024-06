D’après l’insider Marc Stein, les Boston Celtics réfléchiraient à ajouter Jeff Van Gundy à leur coaching staff pour la saison prochaine. L’ancien d’ESPN, actuellement consultant des opérations basket de l’équipe pourrait monter dans l’organigramme et occuper le rôle de coach assistant pour la saison 2025.

Avec le départ de Charles Lee la saison prochaine pour coacher les Hornets, les Celtics vont perdre un élément clé de leur coaching staff. Pour le remplacer, la piste Jeff Van Gundy a été largement considérée par les Celtes, au point qu’elle apparaît désormais comme très probable. Après avoir été remercié par ESPN lors de la saison 2022-2023 et avoir refusé un poste dans le staff de Jason Kidd aux Mavericks cet été, il se pourrait bien que Jeff Van Gundy ait enfin à disposition un rôle qui lui conviendrait mieux. Reste à savoir s’il coache mieux qu’il ne râle en tant que commentateur aux côtés de Mike Breen et Mark Jackson.

The Celtics are reportedly “exploring” the idea of Jeff Van Gundy joining the coaching staff next year.

Via: @TheSteinLine pic.twitter.com/iSqgCKrToP

— CelticsUnite (@CelticsUnite18) June 2, 2024

Après avoir été l’assistant des Knicks entre les saisons 1990 et 1995, secondant notamment Pat Riley, Jeff avait repris en main l’équipe de New York dès la saison 1996 et jusqu’à 2002. Pour sa première saison complète à Manhattan, il avait obtenu 57 victoires. Il avait aussi atteint les Finales NBA avec une équipe huitième de sa Conférence pour la première fois de l’histoire de la NBA en 1999. JVG a également coaché les Rockets entre 2004 et 2007, année où il avait obtenu son meilleur positionnement au classement du Coach de l’Année en finissant quatrième, après avoir terminé neuvième en 1998.

Les Celtics seraient intéressés par la possibilité d’attirer le commentateur ronchon dans leur staff, histoire de renouveler un peu les forces en présence. Bonne idée pour aller chercher le back-to-back ou aller de l’avant en cas de débâcle en Finales ? On verra bien. A suivre.