Jeff Van Gundy rejoint les Celtics en tant que consultant

Mis à la porte par ESPN cet été, Jeff Van Gundy a trouvé un nouveau poste pour rester dans le monde de la NBA. Le coach et désormais ancien commentateur a accepté de rejoindre les Celtics en tant que consultant.

On pensait le voir revenir sur un banc mais c’est bien dans les bureaux que Jeff Van Gundy va s’asseoir. Annoncé un temps du côté de Dallas ou Washington pour filer un coup de main à Jason Kidd ou Wes Unseld Jr., le frangin de Stan ne va finalement pas reprendre place sur un banc, ni même derrière un micro.

Selon le média Mass Live, celui qui commentait les matchs aux côtés de Mike Breen et Mark Jackson va intégrer l’organisation des Boston Celtics en tant que consultant ! Son boulot sera de seconder Brad Stevens et toujours selon Mass Live, ses responsabilités concerneront aussi bien l’équipe première des Celtics que l’équipe affiliée en G League.

Interrogé sur cette arrivée, le coach Joe Mazzulla s’est réjouit de pouvoir compter sur l’expérience d’un Van Gundy qui cumule plus de trois décennies en NBA entre ses postes d’assistant coach, entraineur principal puis commentateur, sans oublier son court passage en tant que coach de Team USA. Un vécu qui ne sera pas de trop pour aider celui qui attaque seulement sa deuxième année sur un banc NBA.

“Chaque fois que l’on peut ajouter des personnes de caractère, de haut niveau et professionnelles, je pense que c’est une évidence et on a beaucoup de chance qu’il soit là, pas seulement pour le staff, mais pour tout le monde” – Joe Mazzulla sur l’arrivée de Jeff Van Gundy aux Celtics.