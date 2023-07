Il était prévu que l’été des Celtics soit très important pour le futur à court terme de la franchise. Alors que Boston commence à s’attaquer au gros dossier de l’extension de Jaylen Brown, il faudra aussi déterminer l’avenir de Grant Williams. Prolongation ou essayer de négocier un départ avec contrepartie ?

Depuis hier, on voit passer sur les réseaux les images de la White Party de Michael Rubin, ex-actionnaire des Sixers, où étaient invités Jay-Z, Tom Brady, Kylian Mbappé entre autres. Bref, les plus grandes stars de la planète… et Grant Williams. On ne comprend pas vraiment pourquoi il est là, comme les Celtics ne savent pas encore s’ils vont garder ou sortir du bénéfice du potentiel départ de leur ailier-fort.

Bruh why is Grant Williams at the same party with Beyonce, Jay Z, Kim Kardashian, etc 😭 https://t.co/VTe8FiPcBl

— mev 🏀🧸🌹 (@mevvybear) July 5, 2023

Lors de cette Free Agency, Grant Williams est un agent libre restreint. En d’autres mots, les Celtics peuvent matcher ou non chaque offre faite à leur joueur pendant l’été. Cependant, Boston va déjà dépenser beaucoup avec l’arrivée de Porzingis dans le Massachusetts notamment. Pour garder Williams sans trop se saigner, les Celtics pourraient lui proposer le montant de la mid-level exception. Pas sûr que ça lui suffise. Surtout qu’en face, il y a tout de même des franchises prêtes à mettre de la thune sur la table pour récupérer le garçon.

Sur cette liste, il y aurait Atlanta, puis Charlotte, Dallas, New York et Washington dans le mix. De quoi ressembler à une vraie vente aux enchères entre ces franchises et les Leprechauns. Donc si les offres escaladent et dépassent cette exception, Boston cherchera à avoir quelque chose en retour via un sign-and-trade.

Il reste ou on l’échange : voici les deux seules possibilités prévues par les C’s pour le dossier Grant Williams. Contre GW, Boston aimerait récupérer un choix de premier tour de Draft, peut-être ambitieux vu la situation contractuelle de l’ailier-fort de 24 ans mais qui sait. Attendez-vous à voir les offres pour Grant défiler dans les prochains jours, en sachant que les Celtics ont toujours 24 heures pour matcher l’offre faite par une autre franchise. Il est cependant très probable que les Trèfles capitulent face aux offres trop onéreuses, et qu’ils cherchent à récupérer un lot plus qu’intéressant en retour.

