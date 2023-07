Et si James Harden… restait à Philadelphie ?

C’est l’un des gros dossiers de l’été en NBA. Après une saison et demie passée chez les Sixers, James Harden a demandé son transfert la semaine dernière. Mais selon plusieurs sources sérieuses, un retour à Philadelphie ne serait finalement pas à exclure. Les deux camps peuvent-ils se rabibocher ?

Quel divertissement que nous offre James Harden chaque saison. Sans même parler de ses stepbacks à 3-points et de ses passes de génie, la Barbe sait comment animer nos soirées d’été en faisant trembler le marché des transferts en NBA.

Il y a une semaine, il a effectué sa troisième demande de trade en trois ans. Comme souvent dans le monde du sport actuel, c’est une histoire de contrat et de dollars qui a fait capoter l’histoire entre Harden et Philly. Le joueur désirait un contrat long terme que la franchise ne voulait pas lui offrir. Mais comme le rappelle Adrian Wojnarowski, cela ne veut pas dire que les Sixers souhaitent forcément se débarrasser de James dès cette saison. Après être passés à un match des Finales de Conférence, ils envisageraient (entre autres) de repartir pour un tour avec le duo Joel Embiid – James Harden.

“Je pense qu’il y a deux directions possibles concernant la situation de James Harden. Les Sixers aimeraient toujours le garder à Philadelphie pour la saison prochaine. Il y a peut-être un moyen, au fur et à mesure que l’été avance, de le convaincre qu’ils peuvent remporter un titre ensemble, que ça peut marcher entre eux. Mais dans le même temps, il discutent avec d’autres équipes. Les Clippers restent très intéressés.” Adrian Wojnarowski, insider ESPN

Pour rappel, Harden est actuellement sous contrat avec Philly puisqu’il a décidé d’activer sa player option à 35,6 millions de dollars la saison. Mais son objectif serait de signer un nouveau contrat sur le long terme avec une équipe qui pourrait (et voudrait) le lui offrir, contrairement aux Sixers. Ainsi, les rumeurs de transfert vont bon train depuis une semaine, notamment avec les Clippers qui seraient intéressés par le Barbu, lui aussi motivé à l’idée de débarquer dans sa ville natale de Los Angeles (non, sans blague !). Mais dans cette affaire, ce sont les Sixers qui ont les cartes en main, et ils ne semblent pas pressés de transférer leur joueur. D’abord parce qu’ils souhaitent obtenir la meilleure contrepartie possible, mais aussi parce qu’ils croient toujours en leurs chances de conserver la Barbe.

Pour Brian Windhorst, l’affaire est en tout cas loin d’être terminée. Le journaliste d’ESPN a expliqué que la décision d’Harden d’opt-in et de demander son transfert a peut-être été prise sur le coup de l’énervement après l’échec des négociations entre les deux camps. Une reprise des discussions pour trouver un nouvel accord, sur moyen terme par exemple, reste donc tout à fait possible. La relation de longue date entre James Harden et le GM des Sixers Daryl Morey pourrait notamment faciliter les choses pour un retour du joueur à Philadelphie.

“The Sixers are not afraid to let it be known that they don’t think necessarily it’s over with James Harden, that maybe everybody was just a little bit in their feelings and fired up about the state of negotiations.”

Brian Windhorst on James Harden’s trade request to Clippers. pic.twitter.com/GIorbUUrsG

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) July 4, 2023

Est-on en train d’assister à un retournement de situation dans l’un des dossiers les plus chauds de l’été ? Difficile à dire, mais tous les scénarios restent possibles, et le duo Harden – Philly pourrait bien nous en écrire un digne des plus grands films hollywoodiens !

Sources texte : Adrian Wojnarowski, Brian Windhorst