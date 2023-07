Damian Lillard et James Harden : qui finira où ? Apéro TrashTalk

Ce sont les deux gros dossiers de ce début de Free Agency 2023. Où joueront James Harden et Damian Lillard la saison prochaine ? Fallait qu’on en parle, c’est l’heure de l’Apéro TrashTalk.

Si la Free Agency a déjà verrouillé pas mal de joueurs sur le marché NBA, deux superstars ne sont pas encore sûres de leur destin. James Harden et Damian Lillard, deux demandes de transferts, mais quelle destination finale ? Et comment arriver à bon port, en l’occurrence Miami et Los Angeles ? Est-ce que Portland va réussir à faire le job ? Les Sixers doivent-ils s’inquiéter concernant Joel Embiid ? Sortez vos meilleures offres de trade, car c’est l’heure de l’Apéro Lillard et Harden !

