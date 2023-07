Des jours qu’on en parle. Des semaines. Des mois voire des années. C’est donc officiel en ce 1er juillet 2023 : Damian Lillard a demandé son transfert et va probablement quitter les Blazers !

Onze ans que ça dure. Onze ans d’amour entre Damian Lillard, n°6 de la Draft 2012, et les Blazers, la seule franchise qu’il a connu depuis. En onze ans ? C’est bien simple, Damian est devenu le meilleur joueur de l’histoire de la franchise, n’en déplaise aux cinquantenaires.

Plus de 25 points de moyenne en carrière, plus de 20 000 pions inscrits sous une seule et même tunique, et des instants gravés dans le marbre à Portland, on aura l’occasion d’y revenir en détail. Un match à 71 points, deux shoots légendaires en Playoffs pour éliminer les Rockets (en 2014) et le Thunder (en 2019), ce surnom de Dame Time qui lui colle si bien à la peau… bref des dizaines et des dizaines de facts sur lesquels on pourrait revenir aujourd’hui et chaque jour, mais là n’est pas la breaking du jour puisque c’est bien d’un DÉPART de Dame dont on parle aujourd’hui, puisqu’après des années à se tâter le meneur de jeu a semble-t-il pris sa décision…

WAAAAAH CA Y EST !!! LILLARD DEMANDE ENFIN SON TRANSFERT DES BLAZERS !!! https://t.co/dpVNMeEz7N

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2023



210 millions de dollars, c’est ce qu’il reste sur le contrat de Damian Lillard pour les quatre prochaines saisons. Le Heat et les Nets, voilà les deux franchises qui semblent tenir la corde, et plus particulièrement le Heat, parce que Dame le veut et parce que Miami et Brooklyn ont la manne financière et/ou les idées pour faire venir le sniper.

The Portland Trail Blazers have been informed that Damian Lillard wants a trade specifically to the Eastern Conference champion Miami Heat, multiple sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/CE2lJVcuod

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2023

Toujours est-il qu’à 32 ans Lillard est au devant du plus gros virage de sa carrière après quelques années à vivoter au sein d’un projet qui ne sait aujourd’hui pas vraiment où il va, toujours est-il que l’on va donc vivre dans les prochaines heures au rythme des tractations entre les uns et les autres, pour savoir quelle franchise aura le luxe de récupérer l’un des meilleurs joueurs de sa génération. A Portland ? On fait grise mine et on s’apprête à tourner une sacrée page. See you soon……