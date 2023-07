Sasha Vezenkov signe aux Kings pour 20 millions sur 3 ans !

Petite signature en scred pour les Kings, mais pas si scred que ça si vous avez l’habitude de bouffer un peu d’EuroLeague. Le MVP de la compétition en 2023 rejoint les Kings et va (enfin !) tenter sa chance en NBA !

Sasha Vezenkov, international bulgare de 27 ans et accessoirement MVP d’EuroLeague avec l’Olympiakos, va donc rejoindre les Kings, comme la rumeur le laissait entendre depuis plusieurs mois. Ses agents, Mark Bartelstein et George Roussakis (Priority Sports) et Nick Lotsos (Team Lotsos) l’ont annoncé cet après-midi en plein bug mondial de Twitter (en pleine Free Agency, tsss….), et le contrat serait donc de 20 millions sur 3 ans.

Vraie patte reconnue depuis des années, Sasha Vezenkov est tout simplement catalogué aujourd’hui comme l’un des shooteurs les plus redoutables de la planète et de toutes les galaxies environnantes. La question néanmoins ? Comment va-t-il s’acclimater au jeu NBA, lui qui présente un profil type Euroleague, plutôt lent et cérébral, même si sa capacité à exister sans ballon est parmi les plus incroyables qu’on ait vu ces dernières années et que cette qualité devrait à elle seule lui permettre de survivre aisément dans la Grande Ligue.

On part donc sur une petite signature tout ce qu’il y a de plus excitant à Sacramento, Sacramento rimant d’ailleurs avec excitant depuis plusieurs mois. Sache-le Sacha, tu viens de quitter une équipe qui gagne pour une… équipe qui gagne.