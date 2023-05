La saison des Kings est terminée depuis un mois et on pense déjà évidemment à la suivante. La première étape ? Signer le MVP de cette saison d’EuroLeague, le bulgare Sasha Vezenkov. Mais attention, le joueur lui-même n’est pas encore sûr de se rendre en NBA l’année prochaine et préfère attendre la fin de saison en Europe pour prendre sa décision.

Sasha Vezenkov a été l’une des principales attractions de cette saison en EuroLeague. Une vraie bête technique et physique qui a ravagé chaque raquette adverse ayant permis à l’Olympiakos de choper la première place en saison régulière. En plus de cela, le meilleur scoreur de la saison a su s’appuyer sur le collectif diablement efficace de son équipe. À la mi-saison, il affichait ainsi 276 points marqués avec seulement… 26 dribbles pris sur ses tirs marqués, wow, et le voici désormais meilleur joueur d’EuroLeague avec 17,6 points et 6,8 rebonds de moyenne et membre du meilleur cinq de la compétition.

Le sniper bulgare a chopé des titres individuels cette saison mais en équipe… c’est un peu la Bérezina. L’Olympiakos a échappé au titre d’un petit point face au Real Madrid il y a dix jours, et la douleur est encore présente chez les joueurs de Georgios Bartzokas. Mais la page doit être tournée maintenant que les Rouges se sont qualifiés en finale du championnat. Le focus est sur la défense du titre de champion de Grèce, le championnat et rien d’autre, et la décision adéquate en ce qui concerne la NBA viendra plus tard :

“Je ne pense qu’à devenir champion de Grèce et à prendre la bonne décision à ce moment-là […] Personne ne sait ce qui se passera dans quelques années, alors je déciderai de la suite à donner à ma carrière le moment venu” – Sasha Vezenkov pour BasketNews

L’opportunité est belle pour le MVP d’EuroLeague : découvrir la NBA grâce aux Kings, une des franchises qui fait le plus confiance aux jeunes. Voyez ce que ça a donné cette année, qui n’a pas envie de vivre ça ? Drafté il y a six ans par les Nets au second tour, l’ailier-fort de 27 ans a vu ses droits se balader à travers le pays avant d’arriver en Californie. Domantas Sabonis ne serait pas contre avoir un nouveau collègue européen, de surcroit un potentiel remplaçant de choix pour construire une équipe prête à affronter l’enfer des Playoffs. Sasha Vezenkov veut prendre son temps, très compréhensible, mais la fanbase des Kings, très clairement, attend et espère une réponse positive.

Source texte : BasketNews