Peut-on vraiment gagner sans continuité en NBA ? Apéro TrashTalk

S’il y a bien quelque chose que l’on essaie de respecter au max chez TrashTalk… ce sont les traditions. Et parmi les traditions bien connues chez TT ? La petite vidéo du lundi midi. Quel jour est-on ? Lundi. Quelle heure est-il ? Midi, passé, alors on clique sur play et on se souhaite une bonne semaine !

Peut-on vraiment gagner sans continuité en NBA ? Vous avez quatre heures.

La question parait fermée, proposant le oui ou le non comme uniques alternatives, mais le débat peut évidemment durer des heures. A quelques heures d’une finale qui opposera les Nuggets aux Celtics ou au Heat, une certitude néanmoins : ce sera en 2023 une Finale NBA entre deux franchises ayant construit leur projet sur la durée. Deux franchises qui gagnent grâce à la continuité, tiens tiens.

On a connu des superteams formées pour gagner, et qui ont gagné (Heat 2012 et 2013). D’autres qui ont accédé au Graal NBA grâce à des ajustements malins (Raptors 2019), certaines franchises qui ont construit leur équipe championnes de A à Z (Spurs) et, enfin, d’autres qui ont su opter pour le mélange parfait (Warriors).

La meilleure formule ? On essaie de la trouver ensemble, pour savoir à quel point la continuité est essentielle, à quel point elle aide à gagner. On regarde… et on en parle dans les commentaires ?