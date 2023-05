Al Ahly a remporté il y a quelques heures le premier trophée BAL de son histoire. Nuni Omot est sur le toit de l’Afrique, INCROYABLE aurait titré l’Équipe selon nos rêves les plus fous. L’idée ici n’est pas de faire croire qu’on a suivi toute la saison ou qu’on connaît par cœur le profil du prochain Dikembe Mutombo, mais on kiffe le basket, on est curieux… alors jetons un œil à cette saison BAL qui vient de se clôturer !

NBA, EuroLeague, compétitions internationales, le basket se globalise et clairement on ne va pas se plaindre. Alors dans cette frénésie basketballistique, NBA et FIBA bossent au développement de la balle orange, en Afrique notamment, à travers la Basketball Africa League (BAL), lancée en 2021. Si la renommée n’est pas encore là, le championnat continue son petit bout de chemin puisque sa troisième saison vient de couronner Al Ahly pour la première fois. L’équipe égyptienne cartonne au foot depuis 116 piges, alors pourquoi pas ne faire pareil avec un ballon un poil plus gros ?

RED DEVILS ARE AFRICA’S CHAMPIONS🦅🔴🌍

Al-Ahly crowned the BAL African Basketball Championship for the first time in their history.

The Reds defeated Senegalese Duane, 80-65. ⭐🏀

Al-Ahly qualifies for the Club World Cup.🔝#Egypt #africa #TheBal #nba #NBAPlayoffs pic.twitter.com/VP2fjvtM78

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) May 27, 2023

En face ? L’AS Douanes, qui a donc raté le contrôle aux frontières (avec un caviar comme ça on était obligé de scorer), et a porté haut le basket-ball sénégalais cette saison mais n’a pas réussi à embêter les Égyptiens en finale.

Un nom que vous connaissez ? Allez, on tente. Nuni Omot, champion et “Hakeem Olajuwon MVP”, premier joueur africain à recevoir cet honneur. Soudanais, Nuni a fait tout son cursus scolaire aux États-Unis, avant de montrer son talent en G League, notamment chez les Westchester Knicks en ce début de saison. Fortement apprécié par Tom Thibodeau, il a malheureusement décliné le contrat qui lui é…

ليلة أخرى من ليالي الأهلي الجميلة 🦅🏆💪 pic.twitter.com/ylVVR0wKnq

— Al Ahly Basketball (@Ahly_Basketball) May 27, 2023

La BAL a trois ans et un nouveau champion. La route est encore longue mais avec des grandes sœurs aux noms de NBA et FIBA, il y a de qui tenir et des bases solides pour l’avenir.