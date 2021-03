La Basketball Africa League débutera bien en 2021 : rendez-vous mi-mai au Rwanda pour fêter ça !

Elle était attendue, la voici. La première saison de la Basketball Africa League (BAL), initialement prévue l’an dernier avant que le COVID ne vienne semer la zizanie un peu partout, va bientôt commencer puisque son ouverture est fixée au 16 mai prochain au Rwanda.

Il y a un an, on écrivait ce papier concernant le report de la saison inaugurale de la BAL, coronavirus oblige. Aujourd’hui, on est heureux de voir que ce gros projet, portée par la NBA et la FIBA, est sur le point de faire un grand pas en avant avec le lancement de sa toute première saison. D’après ESPN, elle va donc débuter le 16 mai prochain du côté de Kigali, la capitale du Rwanda, qui accueillera l’ensemble des 26 matchs à la Kigali Arena, une salle de 10 000 personnes ayant vu le jour en 2019. Avec le COVID, forcément, compliqué de rester fidèle à l’organisation de base où sept villes hôtes devaient accueillir la compétition. Mais le plus important est évidemment de pouvoir lancer cette dernière malgré le contexte sanitaire actuel. Bien entendu, on aura droit à un protocole COVID bien strict pour permettre le bon déroulement de cette saison inaugurale, qui va durer jusqu’au 30 mai, date des Finales. Une bonne quinzaine de basket africain donc, où on va peut-être découvrir le prochain Joel Embiid, qui sait ? En tout cas, le boss de la BAL, Mister Amadou Gallo Fall, a déjà des étoiles dans les yeux.

« Nous sommes ravis que la saison inaugurale de la BAL puisse se dérouler à Kigali dans une arène de classe mondiale. À travers la BAL, nous allons proposer une plateforme pour des joueurs élite de tout le continent afin qu’ils puissent montrer leurs talents et inspirer les fans de tout âge, utiliser le basket comme un moteur de croissance économique à travers l’Afrique, et mettre la lumière sur la culture sportive dynamique de l’Afrique. »

Pour ceux qui prévoient de suivre ça de près en marge des Playoffs NBA, on vous explique rapidement le fonctionnement de la compétition. Rien de bien compliqué, on vous rassure. 12 équipes au total, trois groupes de quatre, un match contre chaque adversaire lors de la phase de poules, et ensuite place aux quarts de finale. Les huit meilleures équipes du premier tour vont effectivement s’affronter dans des matchs à élimination directe. Pas de séries de Playoffs donc, ce sera plus dans le genre March Madness mais en mai et en Afrique. Voilà voilà. Pour l’identité des équipes, on vous donne la liste complète communiquée par ESPN. On vous prévient, certains noms sont déjà légendaires et on ne doute pas qu’il y aura du basket d’aussi belle qualité vu les talents qui émergent de plus en plus du continent africain.

Équipes qualifiées via un titre de champion dans leur ligue nationale :

Angola : Atlético Petróleos de Luanda

Egypte : Zamalek SC

Maroc : Association Sportive de Salé

Nigeria : Rivers Hoopers BC

Sénégal : Association Sportive des Douanes

Tunisie : Union Sportive Monastirienne

Équipes qualifiées via les qualifications de la BAL fin 2019

Algérie : Groupement Sportif des Pétroliers

Cameroun : Forces Armées et Police Basketball

Madagascar : Gendarmerie Nationale Basketball Club

Mali : Association Sportive de la Police Nationale

Mozambique : Ferroviàrio de Maputo

Rwanda : Patriots BC

Allez, vous savez tout maintenant, on se donne rendez-vous dans un mois et demi pour les grands débuts de la BAL. 16 mai – 30 mai 2021, on espère que vous avez noté les dates dans votre agenda et que vous allez y jeter un œil le moment venu.

Source texte : ESPN