La saison inaugurale de Basketball Africa League reportée : le coronavirus met la compétition en stand-by

Gros projet de la NBA en 2020 pour poursuivre son développement à l’international, la Basketball Africa League (BAL) va devoir retarder son lancement à cause de l’épidémie de coronavirus. Moins de dix jours avant le premier match de la saison inaugurale, la Ligue est forcée d’appuyer sur Pause.

Annoncée il y a plusieurs mois, la Basketball Africa League avait entamé les derniers préparatifs pour rendre cette saison inaugurale inoubliable pour les participants et tous les fans de balle orange sur le continent africain et à travers le monde. Les qualifications étant terminées, les médias prévenus et les joueurs briefés sur cette toute nouvelle compétition issue d’un partenariat entre la FIBA et la NBA, tous les feux étaient au vert pour que la grande fête ait lieu à Dakar lors du premier match officiel de BAL le 13 mars prochain. Un entre-deux historique qui n’aura finalement pas lieu tout de suite, la faute à un virus dont vous avez peut-être rapidement entendu parler ces derniers jours. La mauvaise nouvelle a été annoncée par le Président en personne, Amadou Gallo Fall, dans un communiqué publié très tôt dans la nuit.

The following statement has been issued: pic.twitter.com/EUGEaYCBcP — Basketball Africa League (@theBAL) March 4, 2020

« Suite aux recommandations du gouvernement sénégalais concernant les risques sanitaires croissants concernant le coronavirus, la saison inaugurale de BAL va être repoussée. Je suis déçu que nous ne puissions pas lancer cette ligue historique à la date initialement prévue mais je reste enthousiaste à l’idée d’inaugurer la BAL à une date ultérieure. »

Comme tout le monde, la Ligue est dans le flou et préfère ne prendre aucun risque. Des parties de Jeep Elite ont été annulées le week-end dernier alors que le match d’EuroLeague entre Milan et le Real Madrid se jouait à huis clos hier soir. En l’absence d’informations plus précises, la BAL a donc préféré retarder son lancement pour garantir la sécurité de ses joueurs et des spectateurs. Un timing évidemment malheureux mais peut-être plus raisonnable que d’encourager les déplacements de chaque staff des douze équipes concernées et de leur fan club à travers le continent. Plutôt que d’être contrainte d’arrêter sa saison inaugurale au bout de quelques matchs, la BAL a préféré opter pour le choix de la sagesse.

Aucune date n’a encore été fixée pour les grands débuts de la BAL mais vous serez bien sûr les premiers au courant. En attendant, il faudra se contenter de la NBA en espérant que les mesures de préventions de l’Association n’aillent pas plus loin et que le virus nous laisse tous tranquilles pour qu’on puisse profiter des Playoffs en paix.

Source texte : BAL