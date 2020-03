Mais qui est le meilleur joueur de moins de 23 ans en NBA ? Apéro TrashTalk

Alors qu’on vient à peine de dire au revoir à toute une génération de joueurs et qu’une autre est sur la fin de carrière, la nouvelle génération débarque avec ses codes, ses personnalités et ses stars. Les moins de 23 ans sont déjà chauds et le sujet méritait d’être abordé dans un Apéro TrashTalk…

On pense directement à Luka Doncic qui vient de fêter ses 21 ans ou à Jayson Tatum qui est littéralement en train d’exploser cette saison à Boston. Mais la liste des jeunes qui prennent le pouvoir ne s’arrête pas là. Il y a aussi les autres All-Stars, Trae Young, Brandon Ingram ou encore Bam Adebayo, sans parler de tous ceux qui pourraient y prétendre très rapidement (Zion, Ja et compagnie, on parle de vous). A OKC, on a aussi vu Shai Gilgeous-Alexander commencer sa transformation en tant que franchise player grâce aux conseils de Chris Paul qui tient toujours la baraque pour le moment. Bref, les nouveaux visages ne manquent pas pour prendre le relais lorsque les vieux prendront leur retraite. Leur apprentissage est encore loin d’être fini mais il y a de quoi rassurer tout le monde, la Ligue est entre de bonnes mains et son futur est assuré même lorsque Bron et ses potes auront tous raccroché les sneakers.

Source image : montage pour TrashTalk by Léonce Barbezieux