LiAngelo Ball sur le point de débarquer en G League : fête du slip chez LaVar, le brelan de Ball en NBA n’est plus très loin

Alors que Lonzo Ball est tranquillement installé chez des Pelicans en course pour les Playoffs et que LaMelo Ball est pressenti pour être dans la green room de la prochaine Draft, on se demandait ce que foutait pendant ce temps le cadet de la fratrie LiAngelo. Visiblement, les choses ont l’air de plutôt bien tourner pour lui également puisque selon Shams Sharania, LiAngelo Ball s’apprêterait à signer un contrat dans l’antichambre de la NBA.

Le rêve de papa Ball prend donc forme, petit à petit. Ses trois fistons ne sont plus très loin de jouer en même temps dans la Grande Ligue, car si LaMelo Ball devrait rejoindre son frère aîné l’année prochaine, le cadet s’approche également de plus en plus du rêve Américain. Après s’être entraîné avec l’équipe affiliée du Thunder, les Blues d’Oklahoma City, on nous apprend qu’un contrat lui a été proposé pour prolonger l’aventure au sein de l’effectif. Big-up, le gamin de 21 ans ne s’en sort donc pas trop mal étant donné ses déboires passés. Ayant intégré UCLA en 2017, LiAngelo n’avait disputé qu’un match amical lors duquel il avait scoré 11 points en 16 minutes avec la fac californienne. Suspendu suite à un vol à l’étalage commis avec ses petits copains lors d’une tournée en Chine, le fréro de Lonzo s’était alors engagé pour Prienu Vytautas en Lituanie.

Et c’est là que la blague commence car le grand frère de LaMelo a explosé toutes les statistiques lors d’une rencontre contre Guangdong, lors de laquelle le scoreur avait alors enquillé 72 points. Devin Booker peut aller se rhabiller avec ses quelques 70 unités contre Boston, dans une défaite qui plus est. Treize matchs plus tard, l’aventure lituanienne prenait fin sur ordre du paternel et l’ange décida alors de se présenter à la Draft 2018. Jamais appelé de toute la soirée, l’arrière entre alors chez les Los Angeles Ballers, équipe créée par le padre et évoluant en JBA, ligue universitaire créée…par le padre. Résultat des courses ? Des matchs à 170-130, des perfs au scoring qui feraient passer Michael Jordan pour un poney et un niveau qui ne signifie pas grand chose à tel point qu’aucune franchise NBA ni de G-League ne bouge le petit doigt pour s’attacher les services du bonhomme. Réputé scoreur et meilleur shooteur des trois frères, LiAngelo peut en tout cas toujours compter sur le soutien de son patriarche qui évoquait peu de temps avant l’offre des Blues que son rejeton serait très vite l’un des meilleurs marqueurs NBA. Le recruteur des Blues, qui est visiblement un membre de la famille ou alors un fan absolu de LaVar, s’est donc empressé de transmettre l’offre à Gelo suite à ses déclarations, pensant sûrement qu’il avait mis la main sur le prochain joueur capable de taper les 100 points en match officiel.

Le calme régnait un peu trop sur la Ball family, et on est donc ravi de voir que LaVar est toujours en vie. Avec la prochaine Draft de Melo, l’évolution de Gelo en G League et Zo qui lutte pour les Playoffs, voilà qui fait finalement trois bonnes raisons au Godfather d’ouvrir sa grande bouche quotidiennement.



Source texte : The Athletic / Shams Charania