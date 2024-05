Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard “très proches” d’un retour

Privés de Giannis Antetokounmpo et de Damian Lillard lors du Game 5 contre les Pacers cette nuit, les Bucks ont tout de même réussi à s’imposer en patron pour forcer une sixième manche. Avec le Freak et Dame sur le terrain ?

Et si la série entre les Bucks et les Pacers venait de tourner ?

Alors qu’Indiana était parfaitement en contrôle avec son avantage de 3-1 dans la série, et que Milwaukee était décimé, le momentum est peut-être en train de basculer. Car après la victoire XXL des Daims cette nuit, Doc Rivers a apporté des nouvelles très encourageantes concernant ses deux stars Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard.

“Je pense qu’ils sont très, très, très proches (d’un retour).”

Cela fait beaucoup de “très”, à tel point qu’on se demande si le Doc ne cherche pas avant tout à faire flipper la jeune équipe des Pacers. N’oublions pas que Lillard est touché au tendon d’Achille et qu’il portait encore une botte de protection il y a à peine trois jours. Quant à Giannis (touché au mollet), il vient seulement de reprendre la course le week-end dernier. Autant dire qu’on peut s’interroger sur ce retour soi-disant imminent.

Néanmoins, il y a de vrais signes positifs si l’on en croit ESPN. Les deux stars devraient en effet pouvoir s’entraîner sur le parquet ce mercredi, ouvrant ainsi la porte – si tout se passe bien – à un potentiel retour pour le Game 6 de jeudi à Indianapolis.

Doc Rivers on Giannis and Damian Lillard’s status for Game 6:

“I think they're very, very, very close.” 👀

(via @JamalCollier) pic.twitter.com/uKGHc3jZxp

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 1, 2024

Si Milwaukee est toujours dans une position tendue, et si on aime vanner Doc Rivers à chaque élimination prématurée en Playoffs, les Bucks ont le mérite de ne rien lâcher malgré des circonstances bien défavorables.

Leur récompense ? Un Game 6 à jouer, avec potentiellement Dame et/ou Giannis sur le parquet.

Source texte : ESPN