Après une soirée à deux petits matchs, la NBA a prévu du lourd avec dix rencontres au programme de la nuit. Notamment un Jokic – Giannis et un Clippers – Wolves très alléchants pour nous rappeler qu’il n’y a pas que Patrick Mahomes dans la vie.

Le programme de la nuit :

1h : Hornets – Pacers

1h : Cavaliers – Sixers

1h30 : Hawks – Bulls

1h30 : Raptors – Spurs

2h : Rockets – Knicks

2h : Grizzlies – Pelicans

2h : Bucks – Nuggets

2h30 : Mavericks – Wizards

3h : Jazz – Warriors

4h30 : Clippers – Wolves

Les matchs à ne pas rater : Bucks – Nuggets et Clippers – Wolves

Si on a été privés d’une revanche entre Jokic et Embiid à Denver, on ne devrait pas être privés de celle entre Giannis et Jokic. Le dernier match a vu les Nuggets s’imposer grâce à son duo Murray – Joker mais les Bucks auront envie de leur rendre la pareille. Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo sont probable et au-delà de la confrontation directe, ils ont besoin de gagner. Depuis l’arrivée de Doc Rivers, les résultats ne sont pas terribles et on attend un statement face à un contender. Bonne occasion ce soir face à des Nuggets qui sortent d’une fessée face aux Kings et doivent s’accrocher au wagon infernal de la Conférence Ouest. Rendez-vous pris à 2h du matin pour un choc qui s’annonce électrique.

Cette saison, le haut de la Conférence Ouest est un joyeux bordel. Quatre équipes qui se tiennent en 0,5 match dont deux qui s’affrontent ce soir. Les Wolves se déplacent à Los Angeles pour affronter des Clippers à 100. 100 pour 100% puisque personne n’est blessé et 100 pour 100 à l’heure au vu de leur dynamique de grand malade en ce moment. Dix victoires sur les douze derniers matchs et la volonté de prendre (enfin) ce qui leur revient. En face, les Loups s’accrochent à cette première place et ne veulent la laisser à personne. La troisième attaque NBA va se frotter à la meilleure défense, Anthony Edwards va se frotter à Kawhi Leonard et Paul George… On se régale d’avance et on a hâte d’être cette nuit à 4h30 pour ce match qui devrait faire des étincelles.

Mais aussi…

Les Pacers doivent gagner face aux Hornets de Brandon Miller.

Donovan Mitchell et ses potes peuvent enfoncer des Sixers bien en galère sans Embiid.

La bataille des spécialistes du milieu de tableau entre Hawks et Bulls.

Les Raptors reçoivent les Spurs dans un Leonardico bien sympa.

Un gros choc des années… 90 entre Rockets et Knicks à 2h.

Les “Injury Grizzlies” reçoivent les Pelicans.

Le Gaffordico entre Mavs et Wizards à 2h30.

Match important pour le play-in entre Jazz et Warriors, fallait la sortir celle-là.

Les Français en NBA

Nico Batum en costard face aux Cavs.

Victor Wembanyama va découvrir le Canada et ses coutumes, doucement sur la poutine.

Bilal Coulibaly va se frotter à Luka Doncic…

Rudy Gobert face aux Clippers.

Et en G League