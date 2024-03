Deux énormes affiches allèchent à la lecture du programme NBA de la nuit. Les Bucks reçoivent les Clippers à 2h du matin avant que les Lakers ne voient débarquer le Thunder, nouveau leader de l’Ouest, à 4h30. L’excitation est synonyme de Los Angeles ce lundi !

Le programme de la nuit :

1h30 : Nets – Grizzlies

2h : Wolves – Blazers

2h : Bucks – Clippers

3h : Jazz – Wizards

4h : Kings – Bulls

4h30 : Lakers – Thunder

Le match à ne pas rater : Bucks – Clippers

Les Los Angeles Clippers sortent à peine d’une victoire au forceps face aux Timberwolves hier soir. Et quelle meilleure récompense que d’enchaîner sur un voyage dans le Wisconsin pour retrouver Giannis Antetokounmpo (incertain) et Damian Lillard. Les hommes de Doc Rivers sont en train de trouver du rythme avec cinq victoires consécutives dont des succès face à Minnesota et Philadelphie. Ce match est important pour eux afin de consolider la deuxième place de la Conférence Est. Les Clippers, eux, sont légèrement décrochés par le trio de tête à l’Ouest mais après la belle victoire de ce dimanche, un deuxième succès consécutif face à un poids lourd de la NBA enverrait un message fort à l’ensemble de la Ligue. Rendez-vous à 2h du matin au Fiserv Forum !

Mais aussi…

Les deux équipes les moins excitantes de la Ligue pour commencer la nuit. Un apéro à base de piquette destinée à la cuisson.

Les Wolves voudront se remettre de leur défaite difficile d’hier. Il n’y a pas de meilleure opposition pour ça que les Portland Trail Blazers.

On va pas essayer de vous vendre un Jazz – Wizards hein…

Les Rois contre les Taureaux. Un mélange entre une joute et une corrida. Ces derniers temps, les épées du royaume semblent toutefois bien plus affûtées que les cornes des ruminants.

L’autre choc du soir ! Les Lakers menés par un LeBron James à 40 000 points contre un Shai “Michael Jordan” Gilgeous-Alexander. Amenez le débat du GOAT avec vous, il sera déjà 4h30 du matin.

Les Français de la nuit :

Rudy Gobert va affronter Rayan Rupert.

Rayan Rupert va affronter Rudy Gobert.

Bilal Coulibaly n’est plus sur l’injury report des Wizards. Alors peut-être ?

Et en G League ?