Programme NBA : l’acte II du Warriors – Suns en même temps que le derby de Los Angeles, le choix est vite fait

C’est la fin de la semaine, le week-end se bouscule au portillon avec une récompense au préalable : les Nets accueilleront les Wolves, avant que le meilleur match de ce début de saison débarque de nouveau sur vos écrans en même temps que le classique de Los Angeles. Quelle meilleure transition vers le week-end que cette belle programmation, tout le monde dit merci monsieur Silver !

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021

1h : Wizards – Cavaliers

1h : Pacers – Heat (sur beIN Sports 4)

1h30 : Hawks – Sixers

1h30 : Nets – Timberwolves

2h : Rockets – Magic

2h30 : Mavericks – Pelicans

3h : Jazz – Celtics

4h : Lakers – Clippers (sur beIN Sports 1)

4h : Warriors – Suns (sur beIN Sports 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Warriors – Suns (4h) : le patron de la Ligue doit se frotter les mains et chaleureusement se féliciter d’avoir programmé trois Warriors – Suns sur ce mois de décembre. Bref, ce soir c’est le chapitre 2 et Stephen Curry a vraiment pris personnellement tout ce qui s’est passé lors de la première manche. Aujourd’hui, c’est chez lui que les festivités se passent et les Warriors auront à cœur de mettre fin la série de Phoenix : 18 victoires de suite, c’est-à-dire seulement six de moins que le record des Dubs lors de la saison 2015-16. Même avec l’absence de Devin Booker, les Valley Boys restent assez compétitifs pour donner à leur adversaire du soir des raisons de s’inquiéter. Encore une fois, les chances pour que la rencontre soit explosive sont grandes, assurez-vous d’être devant la TV pour l’hymne national histoire de n’en rater aucune miette.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Cleveland se porte beaucoup mieux depuis le retour du rookie du mois Evan Mobley. Sur trois victoires de suite dont deux très convaincantes sur Dallas et Miami, les Cavs voudront faire mordre la poussière aux Wizards, aujourd’hui sur le podium de l’Est.

Le calendrier de décembre des Sixers est probablement le plus compliqué de la Ligue. Pour l’instant, Philadelphie a mal entamé son marathon, mais le rematch de la demi-finale de Conférence Est 2021 donnera peut-être à la bande de Joel Embiid la niaque nécessaire pour se relever . Pour votre culture perso, sachez que cette rencontre sera commentée par Beth Mowins , qui continue de briser des barrières.

On connaît les qualités des Nets, mais les Wolves sont aussi une équipe attractive en ce premier quart de saison. Suffisamment pour que le spectacle soit assuré au Barclays Center.

Même si nombreux privilégieront le rematch entre les Warriors et le Suns, un derby de Los Angeles vaut toujours le coup d’œil, surtout pendant les pauses commerciales de la grande affiche du soir.

Aucune excuse ce vendredi soir, pas de boulot ni école le lendemain et si les paupières s’alourdissent, vous connaissez la formule : “Allez Café !”. Coup d’envoi de la soirée à 1h.