Preview Warriors – Suns : c’est déjà l’heure du Round 2, nouvelle masterclass des Cactus ou gros réveil de Stephen Curry ?

Le premier acte de ce duel entre les deux meilleures équipes de la Ligue s’est conclu par une victoire de Phoenix (19-3), désormais en tête de la Conférence Ouest, mais Golden State (18-3) peut récupérer de nouveau son trône ce soir dans le deuxième round. Quel sera son intitulé : la revanche de Curry dans son antre ou un 19e lever de soleil à l’Ouest ?

Cette année, les Suns et les Warriors ont visiblement pour objectif d’écrire une nouvelle page dans l’histoire de la NBA. Pour la deuxième fois en une semaine et pour la septième fois seulement all-time, deux équipes avec un minimum de 85% de victoire vont s’affronter dans l’acte II d’une opposition qui a enregistré la meilleure audience de la saison mardi dernier. Avec des enjeux similaires, à savoir le trône de la Conférence Ouest. Avec aussi la volonté de prendre une revanche pour la bande à Stephen Curry, spécialement après son match de mardi soir (12 points, 2 passes et 4/21 aux tirs dont 3/14 à 3-points). Mais même avec cette défaite contre les Valley Boys, la première partie de saison des Golden State Warriors n’aurait pas pu mieux se passer. Leur défense évolue à un très haut niveau, l’équipe se rapproche de plus en plus du basket quasi-parfait affiché en 2015-16, notamment en attaque où les Dubs bombardent leurs adversaires d’une série de 3-points tout simplement inarrêtable (premier de la Ligue avec 15.1 shoots à 3-points rentrés par match). Non seulement ils ont été dominants au-delà des pronos de pré-saison mais en plus, contrairement à la saison dernière, Chef Curry est bien mieux entouré au sein d’un effectif clairement plus profond. La preuve, dans le match aux Suns mardi, c’est Jordan Poole qui a volé la vedette à Steph avec 28 points. Mais tous ces superlatifs pourraient aussi être attribués à Phoenix, et c’est ce qui fait de ce match une rencontre électrique.

Les Suns ont désormais remporté 18 matchs consécutifs, établissant ainsi la meilleure série de l’histoire de la franchise avant de débarquer à San Francisco plein de confiance. Malheureusement sans Devin Booker, sorti au cours du premier match sur blessure. Une absence dont Monty Williams se serait bien passée mais les Suns restent tout de même dangereux grâce à leur superbe collectif et une défense tout aussi solide que celle des Warriors. Faut pas oublier qu’ils ont su remporter le premier match sans Book en deuxième mi-temps, et qu’ils ont dû faire avec l’absence de Deandre Ayton pour une poignée de matchs dans leur course au record. La qualité de cet affrontement au sommet ne sera donc en rien diminué. Il sera également intéressant de voir au cours de cette rencontre toujours aussi indécise qui sera le facteur X. En effet, lors de la première confrontation, Jordan Poole et Deandre Ayton se sont démarqués de manière assez inattendue en finissant meilleur marqueur pour leur équipe respective. Une surprise semble donc pouvoir venir de partout dans ce rematch. Bien malin celui qui s’aventure à des pronos et paris. Au final, le plus sage lors de cet acte II, c’est encore de profiter du spectacle !

ESPN a décidé de privilégier le Warriors – Suns sur le derby de Los Angeles, symbole ultime pour comprendre quel est le gros match du soir. Les deux meilleures équipes de ce début de saison ne peuvent pas s’affronter sans que cela ne fasse d’étincelles. Préparez le projecteur, le popcorn, époussetez le sofa et rendez-vous sur le League Pass à 4h.