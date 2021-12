Damian Lillard et Devin Booker vont rater plusieurs matchs : le Far West perd deux de ses plus grands pistoleros (enfin surtout un)

Élus joueurs de la semaine lors de la dernière quinzaine, Damian Lillard et Devin Booker vont faire un détour à l’infirmerie. Le premier est toujours gêné par sa blessure aux abdos, tandis que le second a été touché aux ischios dans le choc XXL face aux Warriors mardi. Allez, on fait le point.

Dix jours minimum. Voilà la durée de l’absence de Damian Lillard, qui souffre officiellement d’une tendinopathie sur la partie basse de la ceinture abdominale. Une IRM a révélé ce diagnostic mercredi, et Chris Haynes de Yahoo Sports a révélé l’info. Gêné depuis un petit moment dans la zone des abdos et absent contre les Pistons mardi, Dame n’a visiblement pas d’autre choix que de rester sur la touche pour les matchs à venir, lui qui ratera au moins les quatre prochaines rencontres de Portland. Les Blazers doivent affronter les Spurs jeudi, et joueront ensuite les Celtics, les Clippers, puis les Warriors le 12 décembre. On espère évidemment que Lillard pourra revenir après ces dix jours d’absence et que cette période en dehors du terrain lui permette de soigner au mieux ce bobo qui dure, afin de rebondir après un début de saison fait de quelques hauts mais surtout pas mal de bas (seulement 40% au tir dont un très faiblard 30% du parking). Cependant, c’est loin d’être garanti à l’heure de ces lignes et les Blazers sont sur le point de rentrer dans une zone dangereuse. Performants à domicile mais claqués à l’extérieur à cause d’une défense toujours aussi horrible, les hommes de Chauncey Billups affichent aujourd’hui un bilan tout juste à l’équilibre avec onze victoires pour autant de défaites, bilan synonyme de neuvième place à l’Ouest. Attention donc à ne pas basculer dans le négatif sans Dame D.O.L.L.A., surtout que Portland devra également faire sans Nassir Little, absent au moins une semaine à cause d’un pépin à la cheville (toujours selon Chris Haynes).

Portland guard Damian Lillard will be sidelined for at least 10 days with an MRI reveal of a lower abdominal tendinopathy. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 1, 2021

Du côté de Phoenix, la dynamique est bien sûr complètement différente. Les Suns sont sur 17 victoires consécutives et marchent sur la concu en ce moment. Pas de problème de défense chez les Cactus, au contraire c’est hyper solide des deux côtés du terrain et ce ne sont pas les Warriors de Stephen Curry qui vont dire le contraire. Par contre, la superbe victoire de Phoenix face à Golden State mardi a été entachée par la blessure de Devin Booker, touché aux ischios de la jambe gauche en première mi-temps et incapable de finir la rencontre. Sans grande surprise, Adrian Wojnarowski d’ESPN a indiqué que l’arrière des Suns ratera plusieurs rencontres dans les jours à venir. Combien ? Le Woj n’a pas précisé mais Phoenix ne prendra aucun risque avec son All-Star. On sait que les ischios, c’est fragile et pas facile à gérer, même si la blessure de Devin est considérée comme ‘mineure ». Alors ne vous attendez pas à revoir le copain de Kendall Jenner trop vite. Forcément, c’est relou pour Booker, en grande forme actuellement comme le prouve son titre de joueur de la semaine décroché lundi. C’est relou aussi pour les Suns, qui pourraient bien voir leur magnifique série s’arrêter sans Book dans les jours à venir. Si on adore le collectif de Phoenix, ça risque d’être tendu de garder cette invincibilité qui dure depuis fin octobre, surtout que les Cactus vont devoir se déplacer chez les Warriors vendredi…

Pas de Damian Lillard et de Devin Booker dans les jours à venir donc. Sachant que LeBron James est lui aussi sur la touche à cause du protocole COVID, ça fait quand même beaucoup de grands noms qui manquent au sein de la Conférence Ouest, vous trouvez pas ?

Source texte : Yahoo Sports, ESPN