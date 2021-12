LeBron James entre dans le protocole sanitaire : la poisse pour L.A., le King doit retourner sur la touche

Shams Bomb ! LeBron James est entré dans le protocole sanitaire et il est forfait pour le match de cette nuit contre les Kings. Le Chosen One risque même de devoir rester sur la touche pour quelques rencontres.

C’est vraiment la poisse du côté des Lakers et certains vont commencer à croire qu’ils sont nés sous une mauvaise étoile. Alors que les blessures ont déjà touché durement le roster, c’est désormais le COVID qui vient s’inviter dans la Cité des Anges. De retour depuis trois matchs et auteur de grosses performances récemment, LeBron James a dû entrer dans le protocole sanitaire mis en place par la NBA… C’est Shams Charania de The Athletic qui nous apprend cette triste nouvelle. Autant dire que toute la fanbase des Lakers est actuellement en PLS.

Lakers star LeBron James will be sidelined for at least 10 days, or unless he returns two negative test results in 24 hours moving forward, sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/Mok1iyfogL — Shams Charania (@ShamsCharania) December 1, 2021

C’est vraiment le coup du sort qui tombe au pire des moments pour les Lakers. Le retour à la compétition de James avait coïncidé avec deux victoires en trois matchs (34 points de moyenne sur les rencontres en question) et il va de nouveau falloir faire sans la superstar. Shams avait d’abord annoncé un simple forfait pour le match de ce soir contre Sacramento mais le meilleur rival du Woj’ (qui a lui-même confirmé l’info) a vite apporté un complément à son rapport du jour. Comme Tobias Harris, Khris Middleton ou encore Joel Embiid avant lui, le natif de l’Ohio va devoir rester à l’isolement pendant dix jours ou présenter deux tests négatifs à 24h d’intervalle. Si on prend en compte le pire scénario, le King raterait cinq matchs, à savoir : Sactown cette nuit mais aussi les Clippers, les Celtics, les Grizzlies et enfin le Thunder. Pas ouf quand on sait qu’il a déjà manqué onze matchs cette saison à cause des blessures. C’est aussi un cauchemar pour Frank Vogel qui, selon Marc Stein, commencerait à sentir la pression sur son poste. Que se passera-t-il si L.A. enchaîne quelques défaites en l’absence de l’ancien de Cleveland ? On rappelle que le bilan des Lakers sans James est de 4 victoires pour… 7 défaites. Autant dire qu’Anthony Davis, Russell Westbrook et le reste du collectif angelino vont devoir step-up pour sauver les meubles. Ça commence dès ce soir avec une revanche à prendre sur des Kings venus s’imposer il y a quelques jours au Staples Center (non, aucune faute dans le nom du stade).

LeBron James est entré dans le protocole sanitaire et il pourrait manquer dix jours de compétition ! Énième coup dur pour le King, qui a bien du mal à lancer sa saison 2021-22. Espérons pour les fans que l’absence de leur idole n’annonce pas quelques purges dans les jours à venir.

Source texte : Shams Charania / The Athletic