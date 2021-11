Les Minnesota Timberwolves ne rigolent plus : jusqu’où ça peut aller ? Apéro TrashTalk

Incroyable mais vrai, les Wolves sont dans le Top 6 de la Conférence Ouest à l’heure de ces lignes. C’est d’ailleurs tellement incroyable qu’on a décidé d’en faire un Apéro maison. Les Loups cartonnent, fallait qu’on en parle.

Sur une grosse série de sept victoires en huit matchs, les Minnesota Timberwolves ne font plus rire personne aujourd’hui. Bilan positif et une place dans le Top 6 de la Conférence Ouest, autant dire que ça roule bien aujourd’hui du côté de Minny. On le sait, après 17 années sans Playoffs, les Loups veulent retrouver l’odeur de la postseason et visent donc au moins une place au play-in tournament. Il faut dire que pour l’instant, les hommes de Chris Finch s’en donnent les moyens en mettant notamment l’accent sur la défense et en se basant sur un effectif talentueux caractérisé évidemment par le trio Karl-Anthony Towns – Anthony Edwards – D’Angelo Russell. Reste à voir désormais si ça peut tenir, car le calendrier des Loups est teeeeeeendu sur le mois à venir.

Vous connaissez la chanson : on se pose dans un bon fauteuil, on prend de quoi grignoter, on commente si on a envie et, surtout, on kiffe sa vie avec les copains de la balle orange.