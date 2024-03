Lundi 12h, meilleur jour de la semaine. Pourquoi ? Car il est l’heure de la Grosse Question, votre nouvelle série de vidéos pour la saison NBA 2023-24 ! Une grosse interrogation chaque semaine, qui touche au basket outre-Atlantique mais pas seulement. Aujourd’hui ? On se pose sur les composantes d’une excellente équipe en NBA. Les fans des Charlotte Hornets ne sont donc pas concernés.

Qu’est-ce qui fait qu’une équipe fonctionne en NBA ? Des éléments nous viennent rapidement en tête : une ou deux superstars, des role players de qualité, un bon coach, un leader, … et bien plus encore. Nos deux hexperts se sont posés sur un superbe canapé marron pendant plus d’une heure et quart pour creuser le sujet et essayer de théoriser cette question du mieux possible. Quelles qualités communes lient les Pistons de 1990, les Bulls de 1996, les Spurs de 2007 ou encore les Warriors 2017 ? Quels défauts insurmontables ont eu certaines des plus grandes superteams de l’histoire ? À quel point une équipe peut reposer sur un ou peu d’individus ? Nombre d’interrogations qui ne demandent qu’une chose, la très très grosse réponse du lundi midi.

Allez, on envoie cette #GrosseQuestion, on en parle en commentaires et on oublie pas de bien se nourrir parce que ça fait partie du rituel.