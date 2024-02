LeBron James n’est plus qu’à 40 points de devenir le premier joueur de l’histoire à atteindre la barre des 40 000 unités en NBA. Un exploit extraordinaire qu’il réalisera vraisemblablement face aux Washington Wizards, aux Denver Nuggets ou au Oklahoma City Thunder.

Attention, le nombre 40 risque d’être répété pas mal de fois dans cet article, alors si vous vous sentez proche de la crise de la quarantaine, prière de quitter cette page et d’aller lire un article détaillé sur la marge de progression d’Anthony Edwards par exemple.

LeBron James aura 40 ans cette année et fait tomber chaque record alliant performance et longévité. Parmi eux, celui du nombre de points en NBA détenu jusqu’à, il y a un petit peu plus d’un an, par Kareem Abdul-Jabbar. Mais depuis, le King a continué à tracer son chemin. Pas satisfait, il a cherché à augmenter son royaume, et sa place dans les livres d’histoire. Pour ce faire, un objectif : atteindre la barre des 40 000 points en NBA.

Et LeBron James aime s’en approcher avec classe et logique. Alors pour toucher les 40K, il lui manque… 40 points. Notez que si on enlève les zéros dans cette phrase, on a un gros moyen de transport ou un délicieux gâteau au beurre. On peut même avoir une qualité de résolution d’écran, mais ça devient un petit peu trop technique pour nous donc reconcentrons nous sur le sujet principal voulez-vous ?

Quand est-ce que LeBron James va t-il écrire l’histoire (phrase écrite avec la voix de Grégory Lemarchal en tête bien sûr) ? Trois possibilités :

Les Los Angeles Lakers reçoivent les Washington Wizards ce soir. En cas d’énorme match, Kyle Kuzma et ses potes pourraient à nouveau être le paillasson officiel de la NBA. Mais, déjà incertain hier face aux Clippers, pour une douleur à la cheville, voir l’enfant d’Akron enchaîner en back-to-back face à la pire équipe de la Ligue serait surprenant.

Viennent ensuite les Denver Nuggets ce samedi soir. Si LeBron James joue contre les Wizards, cela deviendra l’option la plus probable. Sinon, il faudra montrer à Nikola Jokic que lui aussi pourrait être dans la course au MVP si le cœur lui en disait.

Mais l’histoire serait belle si le Oklahoma City Thunder était à nouveau concerné. En effet, c’est déjà contre eux que le King avait battu le record de Kareem Abdul-Jabbar il y a un an. Alors on reprend Kenrich Williams pour la photo ? Le match des Lakers contre l’équipe de Mark Daigneault aura lieu dans la nuit de lundi à mardi.

Quoi qu’il en soit, LeBron James réalisera cette performance à domicile et pourra être acclamé par son public devant un parquet de célébrités venant squatter la Crypto.com Arena pour l’occasion. Rendez vous pour les 50K ?