Ousmane Dieng tout proche du triple-double en G League !

L’aventure de nos deux Français avec le Blue d’OKC continue. Ousmane Dieng et Olivier Sarr étaient tous les deux titus dans la franchise de G League affiliée au Thunder mais la soirée n’a pas été aussi bonne pour OS que pour OD.

Ousmane Dieng est très bon en ce moment en G League. Pas de temps de jeu en NBA, pas (trop) de problème pour le 11ème pick de la draft 2022. Cette nuit face aux Santa Cruz Warriors ? Il a continué ses travaux avec un quasi triple-double malgré la défaite de son équipe en prolongation.

15 points, 11 rebonds, 9 passes et 4 contres à 7/13 au shoot en 40 minutes. De la polyvalence balle en main et des beaux highlights pour vous accompagner dans votre café matinal. De quoi attirer l’œil de Mark Daignault pour la fin de la saison ? On verra mais pour l’instant, Ous s’éclate dans la Ligue de développement avant de – potentiellement – se faire enfin un trou durable en NBA.

.@ousmane11_ = rim rocker 💥 pic.twitter.com/TIBizyFuWU

— OKC BLUE (@okcblue) February 28, 2024

Final 3️⃣ in the 3️⃣rd quarter pic.twitter.com/r8ku6GZbEw

— OKC BLUE (@okcblue) February 28, 2024

Côté Olivier Sarr, la soirée fut plus compliquée. Compliquée et surtout très courte pour lui. Pourtant starter comme à l’accoutumée, il n’a joué que 4 petites minutes. La faute à une cheville douloureuse pour le pivot de 25 ans qui s’est blessé face aux Austin Spurs vendredi dernier. Une blessure qui l’a écartée des terrains pour le précédent match, et qui ne lui a pas permis de continuer celui là. En espérant qu’elle ne se soit pas aggravée en revenant trop vite. En attendant, 4 minutes ont été suffisantes pour décider qu’il ne rejouerait plus mais au moins, on a pas forcé côté Bleu. A voir comment cela évolue pour l’ancien de Wake Forest qui a joué 13 matchs avec le Thunder cette saison.

Oliver Sarr (Left Ankle Sprain) has officially been ruled OUT for the remainder of this game per Blue PR.

— Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) February 28, 2024

Source texte : Rylan Stiles