Cette nuit s’ouvraient les Finales de G League entre les Maine Celtics et le Oklahoma City Blue d’Ousmane Dieng et Olivier Sarr. Dans une série au meilleur des trois matchs, c’est l’équipe affiliée à Boston qui a pris l’avantage en s’imposant 106-86 dans la première rencontre.

Ils s’appellent JD Davidson, Drew Peterson et Neemias Queta. Contrairement à ce que leurs noms pourraient laisser supposer, leur point commun n’est pas d’avoir participé aux Floridiens à Cancun. Les trois hommes ont tous réalisé un double-double à minimum 20 points pour permettre aux Maine Celtics de s’imposer lors du premier match des Finales de G League.

Bien accompagnés par un Jordan Walsh à 15 points et 6 rebonds, ils ont pris le Oklahoma City Blue à la gorge dès l’entame du match avec un 33-14 distribué dans les 12 premières minutes, et n’ont ensuite jamais desserré leur étreinte.

Si les Boston Celtics sont dominateurs en NBA, leur petite sœur de G League ne fait pas non plus dans la dentelle. Deuxièmes de la Conférence Est en saison régulière, ils ont éliminé en Playoffs les Delaware Blue Coats et les Long Island Nets avant de ne laisser que peu de chances à leurs adversaires d’hier soir. Les coéquipiers de Tony Snell (si, si) ne sont plus qu’à une victoire du titre.

En face, le Oklahoma City Blue n’a pas su profiter de son excellente dynamique. Un match moins inspiré à l’image des performances de nos deux Français. Ousmane Dieng a envoyé 15 points (6/17 au tir) et 4 passes décisives tandis qu’Olivier Sarr a frôlé le double-double avec 9 points (3/10) et 12 rebonds. Rien de catastrophique bien sûr, mais pas à la hauteur de leurs belles sorties du mois de mars.

Le Game 2 de ces Finales aura lieu à 2h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette fois, c’est Oklahoma qui aura l’honneur de recevoir et tentera de pousser cette série jusqu’à un troisième match décisif.