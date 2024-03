Nos Français sont trop forts pour la G League et ils continuent de nous le faire savoir soir après soir. Olivier Sarr et compagnie envoient de la ligne de stats bien garnie et que de la win !

Une fois n’est pas coutume, Olivier Sarr et Ousmane Dieng ont terrorisé une raquette qui n’avait rien demandé, avec un double-double bien épais pour nos deux compatriotes du Blue d’Oklahoma City. Olivier Sarr envoie 30 points (career high) à 12/16 aux tirs en 30 minutes, imagines combien de points il aurait scoré s’il avait joué 84 minutes, avec 13 rebonds, 3 interceptions et 4 contres. Le gâteau sur la cerise ? 0 balle perdue. Le copain Ousmane Dieng ne s’est pas privé non plus pour faire mal au Hustle de Memphis en 30 minutes également, pas de jaloux. L’ailier termine la soirée aux portes du triple-double : 17 points, 11 assists et 9 rebonds. Vlan ! Score final, 126-116 pour les Bleus (dans les deux sens du terme) d’Oklahoma City, les Playoffs sont plus que jamais dans le viseur.

L’ami Sidy Cissoko a lui aussi fait mal dans la victoire des Austin Spurs contre les Capital City Go-Go (oui, c’est le vrai nom de l’équipe), lui qui sortait déjà d’un énorme match victorieux à 25 points et 11 rebonds contre ces mêmes adversaires, et qui leur a donc ressorti le coup du gros match. 22 points à 7/11 aux tirs dont 5/6 à 3-points ! Avec 5 assists et 3 interceptions pour décorer, rien de tel pour gâcher le career high en G League d’Hamidou Diallo. Cinq matchs d’affilée que Sidy envoie 18 points ou plus en G League, les shoots commencent enfin à renter, alors… rends-toi à l’évidence Pop, tu as le sixième homme de ta future dynastie sous les yeux.

Théo Maledon a pour sa part envoyé 9 points et 4 assists à 3/5 aux tirs dans la victoire de Sioux Falls (96-91) contre les College Park Skyhawks, pas trop mal avec 23 minutes jouées.

Les Français de G League continuent de montrer qu’ils ont largement le niveau pour l’antichambre de la NBA et pour certains d’entre eux (seul Théo Maledon et Malcolm Cazalon n’ont pas de contrat NBA)… les voir évoluer à l’étage du dessus ferait sens sur cette fin de saison. On y croit ? Allez !