Delaware remporte le Winter Showcase de G League : Jaylen Hoard et Olivier Sarr vaincus en finale, un Maledon en plus et ça passait

Pendant que la NBA essaye de trouver les meilleures solutions pour traverser la grosse vague COVID actuelle, la G League a tenu son Winter Showcase du côté de Las Vegas ces derniers jours. Tant bien que mal, la compétition a pu se terminer et au final, ce sont les Delaware Blue Coats qui repartent avec le trophée de champion et 100 000 dollars en poche. Dommage pour nos Frenchies Jaylen Hoard et Olivier Sarr.

Jarron Cumberland, Braxton Key, Jared Brownridge. Vous n’avez probablement jamais entendu parler de ces mecs-là mais sachez que c’est le nouveau Big Three à la mode (ou pas) aujourd’hui, le trio guidant les Blue Coats vers les sommets de la G League juste avant les fêtes de Noël. Lors de la finale face au Blue d’Oklahoma City hier, les trois ont combiné 72 points, 21 rebonds et 12 passes décisives pour une victoire finale 104-98. Cumberland a été élu MVP du match avec ses 24 points, 8 rebonds et 6 caviars, Braxton Key a lui terminé top scoreur avec 28 pions (et 11 rebonds en prime), tandis que Brownridge a ajouté 20 unités pour définitivement faire basculer la finale du côté des Manteaux Bleus du Delaware. Du côté d’Oklahoma City, pas de Théo Maledon qui est actuellement avec le Thunder mais le Frenchie Jaylen Hoard était bien de la partie. Comment le natif du Havre s’est-il débrouillé ? 14 points, 10 rebonds et 3 passes au total, mais un vilain 6/21 au tir. Autre Français sur le terrain, Olivier Sarr, qui a joué ses 14 minutes pour finir avec 2 points et 2 rebonds. À leurs côtés, les perfs de Rob Edwards (22 points, 13 rebonds, 4 passes), Zavier Simpson (19 points, 6 rebonds, 5 passes) et Melvin Frazier Jr. (17 points, 4 rebonds, 4 passes) n’ont pas suffi.

CHAMPS! 🏆 The top-seeded @blue_coats are your #ATTWinterShowcase champions, defeating OKC 106-98. The Showcase Cup Championship trophy and $100K cash prize are headed to Delaware! pic.twitter.com/8TnVYJTH59 — NBA G League (@nbagleague) December 23, 2021

Comme vous pouvez l’imaginer, avec l’accumulation des absents à l’étage supérieur, le Winter Showcase de la G League ressemblait aussi à un beau bordel, alors que c’était censé être un vrai rendez-vous pour la ligue mineure avec une présence accrue de scouts, de dirigeants et de médias. Déjà, à la base, deux des 30 équipes avaient décidé de faire l’impasse sur la compète à cause du COVID et ensuite, évidemment, un certain nombre de joueurs sont allés compléter entre-temps des rosters décimés en NBA. Entre ceux qui quittent brutalement Vegas, les « grands » noms qui signent des contrats de dix jours (Lance Stephenson par exemple) et donc le niveau global du tournoi qui décline, le G League Winter Showcase a lui aussi souffert du contexte sanitaire actuel.

Maintenant que le G League Winter Showcase est terminé, la ligue mineure va remettre les compteurs à zéro pour commencer une saison régulière à partir de 27 décembre. 36 matchs au programme pour chaque équipe, et on aura droit ensuite aux Playoffs au mois d’avril. Youhou !

Source texte : G League