Joe Johnson is back : le public de Boston qui scande son nom, Iso Joe qui fait ficelle en isolation, la boucle est bouclée

À 40 balais, Joe Johnson a fait un retour inattendu en NBA hier, lui qui a été signé par les Celtics alors que le COVID continue de pousser de nombreux joueurs sur la touche. Un retour qui s’est traduit par une apparition sur le parquet de Boston dans les dernières minutes du match face aux Cavaliers. Et devinez comment ça s’est terminé…

La belle histoire de la nuit, clairement. Le genre d’histoire qui redonne un peu le sourire au milieu des nombreuses news sponsorisées par les « health & safety protocols ». Joe Johnson a donc refoulé un parquet NBA mercredi soir, et pas n’importe lequel puisqu’on parle de celui des Celtics, où l’arrière vétéran a commencé sa carrière dans la Grande Ligue il y a 20 ans. « We Want Joe ! We Want Joe ! » Voilà les chants qui sont descendus des tribunes du TD Garden cette nuit, un TD Garden qui voulait absolument revoir l’un des meilleurs scoreurs de sa génération en action. Et le public de Boston a eu droit à son cadeau de Noël, Ime Udoka décidant de le faire entrer à deux minutes du buzzer final alors que la victoire était acquise pour les Verts. Standing ovation pour Iso Joe, même lui n’était pas au courant qu’il possédait une telle cote à Boston après un passage express en 2001. Cependant, le meilleur était encore à venir. Parce que la suite ? Elle est juste parfaite. On vous la refait dans les conditions du direct. 30 secondes à jouer, ballon dans les mains de Joe Johnson, 109-98 pour Boston. Après un écran de son nouveau copain Bruno Fernando, l’arrière se retrouve avec le pauvre Justin Anderson sur le dos, avant de déclencher un tir mi-distance qu’il a tant perfectionné tout au long de sa carrière. Ficelle ! Le TD Garden explose. Du pur Iso Joe, et des dizaines de souvenirs qui remontent tout d’un coup.

Iso Joe is BACK 🔥 pic.twitter.com/QW41rVN9WW — Bleacher Report (@BleacherReport) December 23, 2021

Joe Johnson a planté les premiers de ses 20 000 points en carrière sous le maillot de Boston en 2001, y’a de bonnes chances pour que ses derniers soient également marqués avec la mythique tunique verte sur les épaules. « C’est incroyable d’être de retour ici 20 ans après » a notamment déclaré Joe, lui qui a montré qu’il savait toujours mettre la grosse balle orange dans le panier. 40 ans ? Peu importe. Zéro match NBA joué depuis 2018 ? So what. Joe Johnson est toujours Iso Joe.

« Nous savons qui il est. Tout le monde l’a dit en arrivant dans le vestiaire. Joe, c’est une machine à scorer. Cela a toujours été le cas, et ça ne changera pas. » – Le coach des Celtics Ime Udoka, via ESPN

Comme nous, Joe Johnson ne s’attendait pas vraiment à recevoir une nouvelle opportunité en NBA. Il est resté en bonne forme physique au cas où, mais sa carrière dans la Grande Ligue semblait faire partie du passé. Et puis, le variant Omicron est arrivé pour foutre un bordel pas possible, ouvrant dans le même temps des opportunités à des inconnus ou des anciennes gloires de la NBA, comme le septuple All-Star Iso Joe. Son passage aux Celtics ne durera peut-être que dix jours, mais Johnson a prouvé qu’il possédait toujours le basket dans le sang.

« Il a encore pas mal d’essence dans le réservoir selon moi. Je l’ai vu dans la BIG3 League, je l’ai vu avant, et je l’ai regardé en grandissant. Je suis content qu’il soit avec nous, et de pouvoir écouter ses conseils. C’est super. » – Jaylen Brown

Trois ans et demi après son passage chez les Rockets, Joe Johnson a offert un moment spécial aux fans des Celtics. Un moment sans doute très spécial pour lui aussi, et on imagine qu’Iso Joe va savourer chaque minute de ces quelques jours qu’il passera à Boston en cette fin d’année 2021.