Tacko Fall a débuté un match NBA pour la première fois de sa carrière : à deux mois du All-Star Game, tout sauf un hasard

Le TD Garden lui offre des standing ovations… même sous un autre maillot, il reste quoi qu’il arrive le chouchou de Boston… il s’agit bien de Tacko Fall, qui a enregistré son premier match en tant que starter sur le parquet de ses débuts en NBA. Et le Mercredi Panzani est devenu l’espace d’un match le Mercredi Tacos.

Lors de la défaite 111-101 contre Boston, Tacko Fall (4 points, 10 rebonds et 2 contres) a donc connu la première titularisation de sa carrière NBA, et vous pouvez imaginer qu’il a fait la différence dès le tip-off, qui était sans doute l’un des plus prévisible de l’histoire, et le géant sénégalais a ensuite profité de pas mal d’absences du côté de Cleveland pour s’offrir 20 minutes de bonheur. En effet, il manquait aux Cavaliers quelques habituels starters (Isaac Okoro, Evan Mobley et Jarrett Allen), mais aussi cinq autres joueurs également dans le protocole de santé et de sécurité de la NBA. Et quelle meilleure manière de commencer sa soirée qu’une standing ovation… Le principal concerné n’a pas manqué de s’en réjouir après la rencontre :

« Je ne suis plus ici (Boston), je suis un Cav maintenant. Mais Boston va toujours signifier beaucoup pour moi. Je viens d’un pays différent et Boston m’a adopté, c’est juste un endroit où j’ai l’impression que je peux toujours revenir et l’appeler « chez moi ». »

Tacos Tuesday, ou du moins Tacos Wednesday, qui a offert un apport limité au cours des deux dernières saisons avec Boston mais qui demeurait néanmoins donc le chouchou des fans, a gobé une dizaine de rebonds et a également posé deux crêpes de géant, dont l’une monstrueuse de facilité face à une tentative de fadeway de son pote Jayson Tatum, puisque la perche sénégalaise n’a eu qu’à déployer ses bras dans toute leur longueur. Il a également été à la conclusion d’un alley-oop en souvenir des quelques fins de matchs grattées à Boston, alors que Dennis Schroder a eu le phénoménal toupet d’attaquer le cercle et s’est vu, évidemment, rembarrer comme à l’entrée d’une boite de nuit, ce qui devrait être assez souvent le cas jusqu’au retour des titulaires des Cavs. Pour les franchises qui affronteront Cleveland dans les prochains jours l’un des sujets des séances vidéo sera donc : “engager Tacko dans un duel sous la raquette ? C’est une mauvaise idée”.

A quelques jours du début des votes pour le All-Star Game, le retour d’El famoso Tacko n’est peut être pas un hasard, souvenons-nous par exemple qu’il a été en tête des votes pendant plusieurs jours la saison passée avec Alex Caruso, un souvenir que lui-même doit chérir.

Malgré la défaite des Cavs, s’il y en a bien un qui se satisfera de cette sortie au TD Garden c’est bien l’ami Tacko qui a connu cette nuit une première titularisation couronnée de quelques highlights, un bain de foule, tout en faisant une bise avec le masque aux anciens copains. Elel est pas belle la vie à Fall City ?