Joe Johnson débarque aux Celtics pour 10 jours : Iso Joe fait son retour en NBA à 40 balais, c’est donc ça la magie de Noël version COVID ?

Avec le nombre de plus en plus élevé de joueurs NBA qui se retrouvent dans le protocole sanitaire de la Ligue, des places se libèrent temporairement au sein des effectifs et ils sont nombreux à en profiter. Certains no-names reçoivent des opportunités inespérées, pendant que d’anciennes stars retrouvent miraculeusement un spot dans la Grande Ligue. C’est le cas par exemple de Mister Joe Johnson, de retour chez les Boston Celtics à 40 balais.

Il n’a plus foulé les parquets NBA depuis le 28 mai 2018 avec Houston. Depuis, il a plutôt mis la misère à tous ses adversaires de la BIG3 League, où il a raflé deux titres de MVP ainsi qu’un titre de champion du 3×3. Ce gars-là, c’est donc Joe Johnson, officiellement de retour dans la Grande Ligue si l’on en croit les dernières infos d’Adrian Wojnarowski d’ESPN. Alors que les Celtics font partie des nombreuses équipes à être fortement touchées par les fameux health & safety protocols (six joueurs absents à cause du COVID à Boston), ils ont décidé de recruter l’arrière de 40 ans qui va pouvoir apporter son expérience et ses qualités de scoreur connues de tous. 16 points de moyenne en carrière, cinq saisons au total à plus de 20 pions par match, sept fois All-Star en tout, celui qui est surnommé Iso Joe a tout simplement le basket dans le sang, et on le voit bien marquer quelques buckets dans les jours à venir même si ça fait une éternité qu’on ne l’a pas vu au plus haut niveau. Petit rappel, Joe Johnson avait signé aux Pistons en septembre 2019 sauf que ces derniers ne l’avaient pas conservé à l’époque. Mais désormais, l’opportunité est réelle pour JJ, qui pourrait d’ailleurs jouer dès ce soir face aux Cavaliers. Oui, vous avez bien lu, Joe Johnson pourrait rejouer en NBA ce soir, alors que sa carrière semblait définitivement terminée. C’est donc ça la magie de Noël version COVID ?

Johnson — a seven-time All-Star — is 40 years old and hasn't played in the NBA since Houston in 2018. Iso-Joe is back. https://t.co/Zj0Mz3L69J — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 22, 2021

L’histoire est un peu folle car outre les circonstances qui entourent sa venue à Boston, on rappelle que Joe fut drafté par les Celtics il y a 20 ans. Dixième choix de la Draft 2001, voilà qui ne nous rajeunit pas. Bon, il n’a pas fait long feu au pays de Larry Bird. Une petite cinquantaine de matchs au cours de sa saison rookie, et puis les Verts l’ont envoyé à Phoenix où Joe a commencé à s’imposer comme un pur scoreur de la Grande Ligue. Il fut notamment un membre de l’équipe des Suns 2004-05, aux côtés de Steve Nash, Amar’e Stoudemire, Shawn Marion et Cie. Il a ensuite passé son prime du côté d’Atlanta, avec qui il a bien rempli son compte en banque tout en enchaînant les campagnes à 20 points de moyenne, avant de passer par Brooklyn, Miami, Utah et donc Houston. Joe Johnson, c’est quand même plus de 20 000 points en carrière – 20 405 exactement – et il va désormais pouvoir en ajouter quelques-uns pendant les dix jours à venir (cinq matchs pour Boston pendant cette période). Peu importe ce que ça va donner au final, revoir l’un des rois du jeu en isolation au sein de la Grande Ligue, ça fait partie des petits bonheurs qui accompagnent ce climat COVID malheureusement de plus en plus pesant.

Joe Johnson de retour en NBA, celle-là on ne l’attendait pas forcément. Mais tout semble possible en ce moment avec l’accumulation des absents dans les différentes franchises NBA. Et si ça continue comme ça, d’autres anciens pourraient suivre le même chemin. Jamal Crawford, quelqu’un est intéressé ?

Source texte : ESPN