Shaqtin’ A Fool, saison 2021-22, Vol. 8 : qui de mieux placé que King James pour prendre place sur le trône des bloopers

En dehors des panzani, l’un des plaisirs du mercredi, c’est le traditionnel Shaqtin’ A Fool. Idéal pour vous accorder une petite pause et rire à gorge déployée. C’est parti pour un top 4 de folie.

Dans le huitième épisode de la saison, l’habituelle possession de balle digne d’un cirque est à nouveau de sortie et cette fois, c’est entre le Jazz et les Spurs. Préparez-vous à une scène ponctuée d’un énorme parpaing de Jordan Clarkson, et de l’air le plus dépité de Gregg Popovich. Russell Westbrook est un habitué de la maison cette saison et ce n’est certainement pas un lay-up sur le… chrono – largement au-dessus de la planche – qui arrangera son affaire. Derrière, le Jazz revient mais avec la mascotte cette fois, qui oublie l’espace d’un instant qu’elle est filmée et qui se met à envoyer des gamins valsés dans le décor sans la moindre hésitation. Pour finir, LeBron James est en tête du classement avec un ballon envoyé sur la tête du pauvre Jarred Vanderbilt, heureusement pour le King qu’il ne s’agissait pas d’Isaiah Stewart. Bref, pour un plaisir condensé en deux minutes, c’est par ici !

Malheureusement pour les joueurs de NBA, le Shaq est aussi vigilant qu’un CPE. Impossible qu’un insolite passe sous le nez de cette émission, pour notre plus grand plaisir. Prenez donc place, c’est Shaq qui régale encore une fois.