Jalen Green va faire son retour jeudi contre les Pacers : après un mois d’absence, la pépite des Rockets a des fourmis dans les jambes

Après avoir raté un mois de compétition en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Jalen Green devrait faire son retour jeudi soir contre les Pacers à Indianapolis. Le rookie est sorti en plein match le 24 novembre dernier, ratant ainsi la première victoire d’une série de sept succès consécutifs.

La dernière fois qu’il a été vu sur un parquet, Jalen Green quittait ce dernier avec moins de deux minutes à jouer dans le premier quart, suite à une faute alors qu’il attaquait le cercle pour un lay-up. Il a tiré les deux lancers-francs devant les supporters du Toyota Center avant d’être ramené aux vestiaires pour une évaluation. Un mois plus tard, le deuxième choix de la dernière Draft devrait faire son retour selon les informations de Shams Charania et Kelly Iko de The Athletic. Jalen Green devrait faire l’impasse sur la rencontre de ce soir contre Milwaukee et rechausser les baskets le jour suivant lors du déplacement dans l’Indiana. Alors que Green a raté les 13 derniers matchs, les Rockets ont initialement annoncé que l’arrière serait évalué semaine par semaine, en accord avec la volonté du coach Stephen Silas de ne pas précipiter son retour. “Je m’améliore chaque jour, je me renforce chaque jour” expliquait le rookie quelques semaines plus tôt, il semble donc que le champion du monde U19 soit complètement remis.

After missing one month due to hamstring injury, Rockets prized rookie Jalen Green will return on Thursday vs. Pacers in Indianapolis, sources tell me and @KellyIkoNBA. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 21, 2021

Jalen Green affichait une moyenne de 14 points, 3,1 rebonds et 2,3 passes avant son soudain coup d’arrêt. La pépite texane n’a pas réellement eu le temps de profiter des réajustements du système texan, comme le retour du small ball (avec seulement un vrai intérieur sur le terrain, souvent Christian Wood en 5) qui vaudra à son équipe une belle série de sept victoires consécutives, série comprenant des adversaires de taille tel que les Bulls mais aussi les Nets (sans Kevin Durant). Ces changements ont également permis l’émergence de talents à l’image du Turc Alperen Sengun ou encore Garrison Mathews qui s’est montré plus utile que prévu. Big up aussi à Jae’Sean Tate, de plus en plus solide pour Houston. Les Rockets jouent mieux et c’est donc dans un meilleur contexte qu’en début de saison qu’évoluera Jalen Green, qui pourrait également voir ses performances être améliorées. Les Rockets s’attendent aussi à ce que Kevin Porter Jr. (contusion à la cuisse gauche) revienne fin décembre, et tout ça poussera probablement le vétéran Eric Gordon à retrouver le banc. Toujours selon Kelly Iko de The Athletic, la date cible provisoire pour un retour de KPJ est le lundi 27 décembre contre Charlotte. Cet affrontement sera le cinquième d’un road-trip de cinq matchs pour les Rockets, qui se poursuit ce soir contre les Bucks (troisième match en déplacement consécutif).

Sans Jalen Green dans le lineup, les Rockets ont un bilan de 8-5 après avoir perdu 15 matchs consécutifs, en partie grâce aux contributions de Christian Wood, Eric Gordon, Garrison Mathews ou encore Jae’Sean Tate. Le retour du deuxième choix de la Draft 2021 peut-il encore améliorer des Rockets bien meilleurs que lors du tout début de la saison ?

Source texte : The Athletic