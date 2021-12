Lance Stephenson est de retour en NBA : contrat de dix jours signé avec les Hawks, ça va jouer de la guitare en Géorgie

Après avoir débuté la saison en G League, Lance Stephenson s’est vu offrir un contrat de dix jours par les Hawks. Born Ready est de retour en NBA !

On parlait encore récemment de lui pour ses débuts avec les Grand Rapids Gold et le joueur de guitare préféré de la NBA avait dit toute sa joie de simplement rejouer au basket, profitant de l’instant présent avant un possible comeback en NBA. COVID oblige, l’arrière de 31 ans n’a pas attendu très longtemps avant de recevoir un coup de fil d’une équipe. Décimés (comme beaucoup d’autres) à cause du virus et privés de plusieurs joueurs sur les ailes (Bogdanovic, Hunter, Gallinari), les Hawks ont décidé de donner une nouvelle chance à l’ancien chouchou d’Indiana. C’est Marc Stein du New York Times qui nous confirme la bonne nouvelle. C’est déjà le troisième joueur des Rapids qui arrive en NBA (après Isaiah Thomas et Nick Stauskas). À croire que jouer sous les ordres de Jason Terry ouvre des portes.

Lance Stephenson is back in the NBA … he'll be getting a 10-day hardship deal with the Hawks, league sources say. In short order @jasonterry31-coached @NBAGrandRapids sends @isaiahthomas, @NStauskas11 and now @StephensonLance all back to the league. https://t.co/C0qLIGsgoG — Marc Stein (@TheSteinLine) December 21, 2021

Bien aidé par un excellent début de saison chez la petite sœur de la NBA (19,8 points, 8 rebonds, 4,3 passes), Lance va donc s’offrir une nouvelle pige dans la Grande Ligue et c’est déjà sa huitième franchise en carrière. Deux ans après son dernier match aux Lakers, on attend désormais de voir si l’ancien pote de Paul George peut toujours contribuer efficacement en NBA. Polyvalent, capable de créer pour les autres et utile en défense, il a les qualités pour rendre des services à Atlanta mais reste à voir s’il réussira à convaincre tout son monde. Bon point pour lui, il n’arrive pas totalement en terrain inconnu. En Géorgie, il retrouvera un homme qu’il a bien connu du côté d’Indiana : Nate McMillan. Il avait la casquette d’assistant lors du premier passage de Born Ready et il l’a aussi eu sous ses ordres en tant que numéro un entre 2017 et 2018. Une proximité qui pourrait faciliter l’intégration du joueur, même si on part plus sur une solution temporaire qu’un vrai renfort sur la durée. À Lance de faire en sorte de se rendre indispensable au sein de sa nouvelle équipe, avec ou sans COVID. Dans les autres belles histoires de Noël, on retiendra aussi le retour en NBA de Emmanuel Mudiay et d’Ersan Ilyasova, respectivement chez les Kings et les Bulls. Pour le meneur, c’est un comeback inespéré alors qu’on avait perdu sa trace depuis son départ de Kaunas alors que l’ailier-fort va tenter de faire mieux que son court et discret passage chez le Jazz l’an dernier. Bonne chance à eux !

Lance Stephenson rebondit chez les Hawks et c’est une bonne nouvelle pour le show. Deux ans après son dernier passage dans la Grande Ligue, on devrait à nouveau pouvoir célébrer des 3-points avec des airs de guitare. Enfin une bonne nouvelle dans ce mois de décembre.

Source texte : New York Times / Marc Stein