« Je suis simplement heureux de jouer et de m’amuser » : Lance Stephenson s’éclate en G League, la NBA peut commencer à trembler

Depuis le début de saison, Lance Stephenson fait le bonheur de la G League et des Grand Rapids Gold, la franchise affiliée aux Nuggets. En Ligue 2, le guitariste fait des stats et il bosse dur dans le but d’atteindre son objectif : revenir foutre le boxon en NBA. Alors après un mois de compétition, c’est le moment de faire un point sur la situation du prophète !

En France on a bien du mal à choper les matchs de G League et c’est donc au travers d’une relation à distance que nous nous tenons au courant des dernières performances de notre Lance Stephenson bien-aimé. On vous rassure tout de suite, Lance est en forme et il semble bien déterminé à revenir guitariser les parquets NBA à l’avenir. Mais pour l’instant, le téléphone de Born Ready n’a toujours pas sonné et on se demande bien si ce n’est pas à cause du réseau bien pourri du fin fond du Colorado. Pas de réseau donc et un Lance qui se consacre entièrement au basket, ce qui nous donne des stats bien sympas : 19,5 points, 7,4 rebonds et 2,6 offrandes de moyenne en huit concerts, sans oublier 35% de réussite depuis la buvette. Bref, Lance fait du Lance et il forme avec Sauce Castillo (22,6 pions de moyenne) le plus beau backcourt de l’histoire de la G League. Nik Stauskas et Lance Stephenson qui portent une équipe vers les sommets, non ce n’est pas une blague et les Grand Rapids Gold ont un bilan positif avec 5 victoires pour 4 défaites. Born Ready s’est d’ailleurs exprimé pour HoopsHype sur son début de saison dans la ligue mineure et sur ce qu’il pourrait apporter à une franchise :

« Je me sens bien. Je me contente de jouer, d’entretenir mon corps et ma santé. J’apprends constamment, j’aide les jeunes à s’améliorer, je gagne des matchs, je m’amuse. Je suis simplement heureux d’être ici, de jouer et de m’amuser […] Je peux aider une équipe (NBA) en réussissant des tirs ouverts, en sachant où me placer en défense, en faisant des choix intelligents et en étant un leader qui aide les autres. Je veux vraiment revenir dans la Ligue. »

On vous l’accorde, dans le texte c’est vraiment pas du Lance Stephenson mais à 31 piges, le pitre commence tout simplement à se calmer et à gagner en maturité (lol). Après tout s’il veut vraiment qu’une franchise NBA lui donne une dernière chance, il a plutôt intérêt à laisser au placard le Lance Stephenson complètement zinzin qui lui bouffe parfois le cerveau. Si on ne devait retenir qu’une seule de ses pitreries ce serait sans doute le jour où il a soufflé à l’oreille de LeBron lors des Finales de Conférence 2013. La scène est connue de tous et le principal intéressé assure qu’il a fait ça pour gagner le match…

« Je ne l’avais pas préparé. C’était dans le feu de l’action. Être sur le terrain, être en compétition. Tout le monde dans la Ligue est compétitif et ne veut qu’une chose : gagner le match. Parfois, vous faites tout ce qu’il faut pour gagner le match. Ce type est difficile à défendre, alors il faut donner le meilleur de soi-même, et c’est ce que j’ai fait. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit montré. Je ne savais pas que cela allait être capturé. Ils ont pris ça juste au bon moment. C’était dingue ! »

Lance Stephenson et Indiana, l’un n’allait pas sans l’autre et même si l’idylle a pris fin, les liens sont toujours forts. L’homme qui soufflait à l’oreille des cyborgs y a vécu ses meilleures années de NBA et en 2020, les deux parties étaient proches des retrouvailles. Malheureusement la magie n’a pas opéré mais la franchise garde une place à part dans le cœur de Born Ready :

« Pour moi Indiana est comme ma maison. Ce sera toujours génial d’y retourner. Je dirais simplement que je suis plus à l’aise là-bas. J’ai l’impression qu’ils mettent les joueurs dans la bonne position pour qu’ils puissent juste jouer leur jeu. »

L’ancien arrière des Pacers fait des stats en G League et il a l’air épanoui à tous les niveaux. Lance semble prêt pour retourner faire son numéro sur les planches du grand cirque, il ne reste plus qu’un coup de téléphone et un passage chez le bijoutier pour que la prophétie se réalise.

Source Texte : HoopsHype