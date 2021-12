Depuis la blessure de Ja Morant, les Grizzlies n’ont jamais été menés : 4 matchs, 4 victoires, et bonjour la 4e place de l’Ouest

La vie sans Ja Morant s’annonçait dure mais c’était sans compter sur les ressources défensives et collectives venant des baby Grizzlies. Memphis s’est transcendé sur les derniers matchs : 4-0 depuis l’entorse au genou de la star locale, un bilan parfait qui hisse les hommes de Taylor Jenkins à la quatrième place de l’Ouest.

Il y a une dizaine de jours, les Grizzlies perdaient Ja Morant sur blessure contre Atlanta. Au vu des problèmes rencontrés depuis le début de la saison, Memphis semblait prompt à la dégringolade avec un aller simple vers le ventre mou du classement, eux qui devaient faire avec une défense en mode portes ouvertes (27e efficacité défensive de la NBA cette année) privée de son meilleur atout, Dillon Brooks. Leur salut était pendant tout ce temps assuré par Ja Morant, qui affichait un niveau de jeu calibre All-Star avant d’être brutalement arrêté. Mais que ce soit dû à un miracle ou à une prise de parole poignante de Taylor Jenkins, les troupes ont pris le challenge à bras-le-corps en se donnant pour mission de hausser le niveau de jeu en l’absence de la star. Lors des trois derniers matchs des Grizzlies, ils sont notamment passés de la deuxième pire défense derrière l’arc (38,2% des 3-points accordés) à la quatrième meilleure sur cette période (30%). Ils ont donc resserré les boulons, comme le montrent les 90 points encaissés en moyenne sans être une seule fois menés au score dans leur série de victoires (4-0). Pour rester dans les chiffres, le point culminant de cette période de grâce est sans doute la victoire face au Thunder. Victoire ? Plutôt une rouste, une déculottée, une tourniole ou encore une débâcle, tous les qualificatifs sont bons pour désigner le plus gros écart de l’histoire à la fin d’une rencontre NBA (+73).

Un bon groupe, c'est un groupe qui s'ajuste sans chercher des excuses. 4 derniers matchs de Memphis sans Ja Morant : 4 victoires

90 points encaissés en moyenne

Plus grosse win all-time (+73)

0 minute passée sans être mené au score

0 faux pas face aux Kings, Raptors, Mavs et OKC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 5, 2021

Avec notamment Tyus Jones et De’Anthony Melton endossant un rôle plus important, Memphis a remporté quatre matchs d’affilée sans le ROY de la saison 2020. Dans ces circonstances, les soldats de Taylor Jenkins ont su répartir le scoring de manière efficace. Sans les 24,1 points et 6,8 passes par match de leur meneur titulaire, les Grizzlies ont pu compter sur les productions de joueurs comme Desmond Bane (18,0 points de moyenne sur les quatre matchs), Dillon Brooks (15,0) ou encore De’Anthony Melton (13,3). Les fulgurances de certains qui ont su saisir leur opportunité y sont également pour quelque chose. Bane a par exemple établi son record en carrière (29 points contre Dallas) dans une période où l’équipe a besoin plus que jamais de voir chaque joueur gravir un échelon. Pour l’ancien de TCU (université texane), la motivation était d’ailleurs décuplée face aux Dallas Mavericks, qui avaient préféré drafter Josh Green avant lui en 2020.

Desmond Bane : “Josh Green was drafted before me and I don’t even know if he played tonight but that’s on them.” 👂🏽 — Isaac Simpson (@Isaac_Rivals) December 5, 2021

En dehors d’un calendrier aussi très abordable – les Kings, les Mavericks (sans Luka Doncic et Kristaps Porzingis), les Raptors et le Thunder – un autre élément explique pourquoi Memphis s’en sort bien. C’est tout simplement une logique respectée dans son sens le plus élémentaire : lorsque le pilote est absent, c’est au copilote de prendre les commandes. Jaren Jackson Jr. monte en puissance sans Morant (20,5 points de moyenne sur les quatre matchs), et il s’est avéré efficace au scoring derrière l’arc (notamment contre OKC avec un 6/7 de loin, 54,2% à 3-points au global). Il a également pu s’appuyer sur un leadership plus affirmé du côté de Dillon Brooks, dont l’énergie a vraisemblablement manqué aux Grizzlies pendant son absence. Sa capacité à cadenasser les meilleurs ailiers et se créer ses propres shoots fait également beaucoup de bien à Memphis. Le Canadien insuffle une âme guerrière à cette équipe, un peu à l’image d’un Draymond Green (dans une moindre mesure) à Golden State, et s’impose donc comme l’un des artisans majeurs de cette prise de conscience générale et du resserrement défensif qui s’en est suivi.

Avec cette formule, les Grizzlies ont donc remporté leurs quatre derniers matchs. Une solidité qui sera appréciée dans les rencontres à venir car la tâche sera un peu plus complexe. Memphis fera face au Heat, qui pourrait retrouver Jimmy Butler, puis Dallas qui enregistrera le retour de Luka Doncic, et enfin les Lakers. Si Memphis peut enchaîner comme c’est le cas depuis quelques jours, cela pourrait aider Ja Morant à faire un retour en douceur.