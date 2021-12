TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S4, Episode 8 : le Lab sort de sa boîte avec des idées plein les poches

Une fois n’est pas coutume, le lundi est jour de podcast pour le Lab. L’occasion de faire les points sur la dernière semaine en TrashTalk Fantasy League, mais surtout de préparez celle à venir : les bons plans, les carottes, c’est par ici.

Pour avoir toutes les infos sur la TTFL en temps réel, voici un compte Twitter à mettre dans vos favoris.

La TTFL, quatre lettres qui chaque semaine, vous rajoutent bien des problèmes. Pour éviter de s’y prendre au dernier moment, de découvrir avec effroi que votre sélection du soir est blessée et qu’il est trop tard pour la remplacer, le podcast du Lab vient glisser quelques conseils aux portes de vos tympans. Voilà pourquoi avec une petite paire d’écouteur et un jambon-beurre, une enceinte et un bain chaud, un long trajet en voiture et des intraauriculaires prêtés par une personne du covoit’ (beurk), cette vidéo d’1h30 est bien digérable. Ainsi, l’on vous laisse vous inspirer des sages paroles de nos analystes et de leurs dernières cartouches quelque peu recherchées. Parce que quand Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic ne sont plus de la partie, c’est toujours agréable de profiter d’esprits érudits qui dégotent des blazes bien sombres mais efficaces. Bonne écoute !

La TrashTalk Fantasy League a digéré son premier quart de compétition, c’est le moment de faire un nouveau point sur qui sont les bons élèves de cette première grosse part de gâteau. Les (H)experts ont parlé, reste à voir qui aura eu le nez fin et qui n’aura pas su anticiper la belle carotte. Plus que jamais, la TTFL est une guerre, une guerre impitoyable.