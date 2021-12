Damian Lillard souhaiterait jouer avec Ben Simmons : ça chauffe à Portland, giga transfert avec CJ McCollum aux Sixers prochainement ?

Si Damian Lillard est sur le côté en ce moment, blessé aux abdos depuis un bail, les Blazers sont loin de ne pas entendre parler de leur leader. En effet, sur la planète NBA ce lundi, une petite bombe a été larguée par Sam Amick et Shams Charania de The Athletic : Lillard aurait laissé entendre qu’il souhaiterait jouer avec Ben Simmons, le couteau-suisse des Sixers qui n’a toujours pas joué un seul match cette saison. Alors, info ou intox ? Et comment rendre cette union possible ? Faisons le point.

Ce qui est bien à Portland, en ce moment, c’est que tout est calme. Vous connaissez le gif This is fine avec la maison qui crame ? Voilà où nous en sommes aujourd’hui dans l’Oregon. Déjà, collectivement et côté sportif, l’équipe de Chauncey Billups est actuellement sur 5 défaites en 6 rencontres, dont une branlée mémorable infligée par les Spurs paralysé, avant que Boston ne vienne faire la danse de la Saint Patrick sur place. À cela, vous pouvez y ajouter les coulisses de la franchise, et en l’occurrence Neil Olshey qui a été viré de son poste de président des opérations basket, après une décennie de pas très bons mais loyaux services. Et quand bien même vous vous dites, c’est bon n’en rajoutez pas plus la coupe est pleine, Damian Lillard est out pour blessure aux abdominaux et ce n’est pas en se marrant devant la gueule de son effectif qu’il s’est fait mal. Un franchise player blessé, un groupe incapable de se redresser, un coach rookie qui cherche ses bases et dont le type qui l’a recruté a été viré ? Quoi de plus instable dans une équipe de NBA. Par conséquent, le timing a été idéalement choisi pour que la bombinette tombe sur la sphère basket, et c’est le duo de The Athletic Shams Charania avec Sam Amick qui ont géré le largage.

Lillard a l’intention de donner du temps aux Blazers pour qu’ils trouvent leur nouveau dirigeant des opérations basket. Mais au-delà de l’aspect management de la franchise, Damian souhaite encore voir des modifications effectuées au sein de l’effectif. Plusieurs sources ont indiqué à The Athletic que Lillard voudrait jouer avec Ben Simmons, trois fois All-Star chez les Sixers. La défense des Blazers, 30ème de la Ligue cette saison, progresserait instantanément. Et occuper les lignes arrières avec un joueur qui ne tire pas en premier lieu pourrait fonctionner lorsqu’on prend en compte l’utilisation à haut-niveau de Lillard dans l’attaque de Portland. Plusieurs sources indiquent que les Blazers, sous les commandes de Neil Olshey, avaient discuté d’une base de transfert avec les Sixers. Une base intégrant CJ McCollum, un 1er tour de Draft, et un jeune joueur comme Nassir Little ou Anfernee Simons. Les 76ers, selon ces mêmes sources, avaient à un moment demandé CJ McCollum, plusieurs 1er tours de Draft et plusieurs échanges de tours de Draft, demande que Portland avait alors rejeté. Olshey avait maintenu une confiance élevée envers l’effectif qu’il avait construit lui-même. Mais aujourd’hui, difficile de savoir s’il y a un transfert en place avec les 76ers. En l’absence d’Olshey, qui entre Jody Allen (propriétaire), Bert Kolde (co-proprio) et Joe Kronin (assistant GM) sera en mesure de prendre la décision finale, s’il y a l’envie de réaliser un transfert et d’alléger les charges pesant sur les épaules de Damian Lillard ?

Beaucoup d’éléments à prendre en compte, et évidemment on ne vous suggérera assez de consulter l’article de The Athletic pour y voir notamment les coulisses du renvoi d’Olshey. Déjà, premièrement, la demande de Lillard. Cet été, on avait déjà eu les premières remarques vraiment publique de la part du leader des Blazers, qui pointait du doigt son effectif et affirmait que ce n’était pas un effectif capable de jouer le titre. D’accord ou pas d’accord, on était en droit de dire ok à Lillard sur ce point précis. Pas de deuxième All-Star à ses côtés, un effectif mal construit d’un point de vue défensif, et des contrats de 2016 mal bazardés qui ont handicapé la franchise de Portland depuis ce jour jusqu’à aujourd’hui. Si Damian pouvait lui aussi se remettre en cause après avoir pris la sauce par Campazzo et les Nuggets, on ne pouvait nier les efforts du patron pour mettre du respect international sur sa franchise et il fallait qu’on l’entoure mieux que cela. Ce à quoi, Olshey avait répondu : démerdez-vous avec mon effectif il est très bien ainsi, au pire contentez-vous de Larry Nance Jr, Cody Zeller et Tony Snell, et on se retrouve en vacances au calme après un énième 1er tour de Playoffs arraché en tirant la langue. Un tel bordel médiatique, ponctué par la conférence de presse d’introduction de Billups en tant que nouvel entraîneur, qu’aujourd’hui Neil Olshey est comme vous et moi, il est donc posé au chaud en train de lire des articles de TrashTalk. De fait, Lillard n’en est donc pas à sa première décla sur l’effectif de Portland, et le fait de le voir parler de jouer avec Ben Simmons ne doit surprendre absolument personne compte tenu du contexte expliqué à l’instant.

Maintenant, deuxièmement, la faisabilité d’un transfert. Les Sixers, on le sait, sont bétonnés dans leurs positions et ne transfèreront pas Ben Simmons contre peanuts. Daryl Morey souhaite un vrai retour en échange de son All-Star, car Philadelphie veut jouer parmi les prétendants au titre et vexer Joel Embiid n’est pas la meilleure des options dans son prime. Par conséquent, les négociations sont rudes, fermes, il y a peu de marges de manoeuvre. En ce sens, la sortie médiatique du camp Lillard (on va pas se mentir sur les sources en question, à moins que Daryl Morey ne nous trolle tous une nouvelle fois) aide car il y a une porte d’entrée publique qui s’ouvre. Mentionner CJ McCollum, des picks de Draft, des jeunes joueurs à beau potentiel. Voilà une base qui pourrait intéresser les Sixers. Mais est-ce que cela serait assez ? Est-ce que Morey, conscient du niveau d’énervement de Lillard, ne va pas faire exploser les enchères afin d’enfoncer les Blazers dans leur merde ? La réalité est qu’en face, à Portland, on n’a plus le temps. Un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire de la franchise est furax, n’en peut plus d’attendre, un GM vient de sauter, le coach installé n’était pas celui qu’il souhaitait, la défense est 30ème de la Ligue, ça sent le play-in à mort, et le bordel est à un tel niveau dans tous les aspects que les options ne sont plus nombreuses. Vous voulez garder Damian Lillard ? Portland doit alors mettre en place les bases d’un deal qui ramène Ben Simmons à Philadelphie. Point barre. Et cela ne résoudra pas tout, mais cela sera déjà un pas vers l’avant dans la réconciliation avec une superstar qui n’en peut plus d’être dans une franchise en bordel.

Le chrono est officiellement lancé à Portland, même avec les déclarations de Damian Lillard qui ne veut pas quitter Portland. Ben Simmons aux Blazers, c’est possible ? C’est au nouveau management en place de se sortir les doigts, et d’allier deux All-Stars dans l’Oregon. La trade deadline n’a lieu que le 10 février prochain, mais le compte-à-rebours a commencé.

Source : The Athletic – Sam Amick & Shams Charania