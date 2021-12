Tom Thibodeau promet d’autres changements si les Knicks continuent de perdre : après Kemba Walker, c’est qui le prochain sur sa liste ?

Les Knicks sont dans une mauvaise passe et Tom Thibodeau n’est pas du genre à prendre les choses à la légère. Après la nouvelle défaite à domicile contre Denver 99-113, il a mis en garde la totalité de son effectif. Coach Thibs vient de mettre Kemba Walker au coin et visiblement, il ne compte pas s’arrêter là…

Kemba Walker au frigo, Julius Randle et Vavane qui s’échangent des mots doux, trois défaites d’affilée… le mois de décembre débute mal à New York, et qu’il paraît loin ce début de saison en fanfare opéré par des Knicks alors pimpants et portés par leurs fans qui commandaient déjà le t-shirt « NBA Champions 2022 ». Comme quoi, dans un sens comme dans l’autre, tout va très vite dans la ville qui ne dort jamais. Quelques semaines se sont écoulées et les Knicks ont baissé en régime dans de nombreux secteurs de jeu. Résultat ? Une onzième place à l’Est et un bilan négatif avec onze victoires pour douze défaites, les calculs sont pas bons Tom ! Le coach de la Grosse Pomme a alors pris ses responsabilités pour tenter un premier gros coup de poker en évinçant Kemba Walker de la rotation. Du cinq de départ au DNP, il n’y a qu’un pas. Décrié pour sa défense et son manque de poids sur l’attaque des Knicks, le meneur n’a pas pris part aux quatre derniers matchs de son équipe et pour l’instant, même si Alec Burks fait le taf, ça n’a pas changé grand-chose puisque NY reste sur trois revers de suite. Plus que les défaites, c’est dans le contenu et dans l’intensité que les New-Yorkais ont pêché. Alors pour remédier à ça, Tom Thibodeau a décidé de sortir le balai et la serpillière pour rappeler que personne n’est intouchable, et surtout qu’il n’hésiterait pas à continuer le ménage comme le rapporte le New York Post :

« Vous avez toujours des décisions à prendre. Si une décision n’est pas bonne, alors vous en prenez une autre. Vous rassemblez les informations, vous les étudiez et vous les regardez objectivement. Si nous ne sommes pas performants, il y aura d’autres changements à venir. »

Voilà qui devrait sûrement motiver les joueurs des Knicks à performer. La franchise de New York a un problème défensif avec seulement la 18e défense NBA aux points encaissés (107,3, et 23e à l’efficacité défensive), mais l’attaque est aussi à la traîne puisqu’elle ne pointe qu’à la… 18e place avec 106,5 points par match (14e à l’efficacité offensive). Plus problématique encore, le nombre de passes décisives par rencontre qui atteint péniblement les 21,6 assists, soit la 27e moyenne de la Ligue. Bref, ça va mal pour les Knicks et l’atmosphère pourrait vite se gâter si les fans viennent ajouter leur frustration à tout ça. En attendant, Tom Thibodeau va devoir trouver des solutions et si les défaites perdurent, elles passeront par des changements. On va donc particulièrement surveiller les rotations dans les matchs à venir, la gueule du cinq de départ ainsi que la répartition des minutes. Kevin Knox pourrait-il être propulsé titulaire pour sauver les Knicks ? Nan on déconne. Blague à part, l’ancien coach des Wolves est aussi revenu sur la situation de sa première victime – Kemba – en restant flou sur son avenir.

« J’ai du respect pour Kemba Walker. Il fait partie de l’équipe mais en ce moment nous avons une rotation. Il n’est pas dans la rotation mais il travaille à l’entraînement, il fait tout ce qu’il doit faire. Comme je l’ai mentionné lorsque j’ai pris cette décision, je considère Kemba comme un titulaire […] Si vous changez une rotation, vous allez l’observer, non pas sur un seul match. Vous allez l’observer sur un ensemble. »

Les Knicks doivent se réveiller et inverser la tendance au plus vite mais le calendrier des Orange & Blue n’est pas franchement facile. Dans les prochains jours, tout ce beau monde partira en road-trip de San Antonio à Toronto en passant par l’Indiana, soit une équipe de l’Ouest dans une bonne dynamique (quatre wins de suite) et deux franchises de l’Est qui talonnent New York au classement. La bande à Julius doit réagir sur ces matchs avant de recevoir au Madison Square Garden deux prétendants : les Bucks et les Warriors. Il y a du lourd à venir pour la Grosse Pomme et les Knicks seraient bien malins de remettre les pendules à l’heure.

Tom Thibodeau va donc laisser un peu de temps à ses joueurs pour réagir mais les potes d’Evan Fournier doivent se méfier, la marge de manœuvre est minime et il ne reste sûrement plus grand-chose avant que Thibs ne ressorte la guillotine. Le calendrier qui arrive n’est pas easy non plus alors… attention Knicks en danger.

Source Texte : New York Post