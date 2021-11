Coup de tonnerre à New York : Kemba Walker écarté de la rotation des Knicks, Tom Thibodeau n’en peut plus de ce 5 majeur

On avait pas trop entendu de secousses du côté de New York, et il fallait bien que ça tonne à un moment ou un autre. Incapables de trouver une formule régulière et qui marche dans le 5 majeur, les Knicks et Tom Thibodeau ont pris une décision radicale : au revoir Kemba Walker, t’es toujours dans le groupe mais t’es hors de la rotation pour le moment.

C’est un des sujets qui a le plus fait parler sur ce début de saison en NBA.

Au-delà des BING BONG, des vidéos virales et des fans qui font des dingueries, les Knicks ont été couci-couça après quasiment 6 semaines de compétition. Des soirées marquantes certes, comme les victoires à Philadelphie, Milwaukee ou contre Boston, mais jamais le sentiment de vraiment trouver la bonne équation. Jamais trois jours de suite sans soupirer, sans un résultat qui fait chier, sans une tête prise entre deux mains. C’est simple, hormis les 5 victoires sur les 6 premiers matchs de la saison, les soldats de New York ont enchaîné victoire, défaite, victoire, défaite, victoire puis défaite, sans prendre de vraie direction. Un ventre mou assez insupportable pour cette équipe et ce management dont les ambitions sont énormes, comme la saison passée et l’intersaison qui a suivi l’ont montré. On garde le même groupe, on prolonge les cadres, et on ajoute à cela des pièces importantes comme Evan Fournier ou Kemba Walker ? Si pour le premier les performances ont été à l’image des Knicks, donc alternant entre le bien et le désagréable, le second n’a pas du tout eu l’impact imaginé et c’est Tom Thibodeau qui a décidé de dire stop au forcing. Marre de ce 5 majeur qui ne fonctionne pas sur la durée et qui met la pression sur le banc, on arrête les frais et Kemba Walker sort du cinq. De là à dire… sortie totale de la rotation ? Il y a évidemment une part de stupeur dans l’annonce qui est tombée ce lundi, car c’est comme si Kemba était devenu une nuisance dans un groupe, ce qui n’a jamais été le cas dans sa carrière bien au contraire, ou comme si l’ancien Hornet ne pouvait plus rentrer un shoot, ce qui n’est pas vraiment le cas puisqu’il propose parmi ses meilleurs pourcentages en carrière sur ce début de saison (41% à trois-points, 5 tirs de loin pris par match). Mais alors que se passe-t-il ? Walker est-il blessé ?

A statistical summary of why the Knicks are pulling Kemba Walker from the rotation: Knicks have the best defense in the league when he’s on the bench (99.0 DRtg) & are dead last (116.3 DRtg) when he’s on the floor. They are 27th in offense with him playing, 9th with him off. — Fred Katz (@FredKatz) November 29, 2021

On saura, dans les jours qui viennent, les raisons d’une telle décision. L’inconfort est palpable, donc il fallait prendre une décision et Tom Thibodeau a décidé d’y aller en enfonçant ses deux doigts sur le gros bouton rouge. Cependant, il faut voir ce qui explique ce choix. Physiquement, Kemba ne donne plus du tout l’impression d’être le slasher d’antan. Danny Ainge et Brad Stevens, à la tête des Celtics, en avaient déjà parlé avant le début de saison 2020-21 et le duo avait annoncé que ce serait un sujet à surveiller de près tout au long de la campagne. Qu’est-ce que ça a donné, cette observation ? Et bien des genoux en pagaille, et un transfert contre Al Horford qui retrouve ses meilleures couleurs sous le maillot vert. Pendant que Walker, envoyé à OKC, a été libéré par le Thunder qui sentait probablement le mauvais plan arriver. Les Knicks se sont logiquement positionnés sur Kemba, eux qui avaient besoin d’expérience, de création balle en main et de scoring pour aider Julius Randle, et tout allait bien au moment de la signature. On avait même un bonus sentimental en voyant Walker retourner au Madison Square Garden, ce garçon né dans le Bronx et qui avait rêvé de jouer dans cette salle avec le maillot des Knicks toute sa vie. Malheureusement, la love story n’aura duré que quelques semaines, et il faudra surveiller de près ce qu’il en est de la réaction de Kemba et des résultats à New York. Car l’objectif principal reste là, et Thibodeau l’a asséné en conférence de presse ce lundi soir : faire ce qu’il faut pour que l’équipe fonctionne, que cela plaise ou non. Avec tout le respect qu’on peut avoir envers le dragster, il faut savoir reconnaître quand ça ne marche pas. Pour le moment, en tant que titulaire, cela n’a pas marché. Est-ce qu’on aura une réintégration ensuite en sortie de banc ? À voir, car Thibs a mentionné ce problème de jeu à trois petits, avec du Derrick Rose, du Kemba Walker et du Immanuel Quickley quand ce n’est pas Alec Burks (ce dernier sera le nouveau titulaire dès à présent). Et défensivement, il est clair que malgré les passages en force provoqués ici ou là par Kemba, sa présence ne garantit pas vraiment de verrou défensif collectif. C’est juste triste et choquant d’en arriver là aussi rapidement, mais le coaching staff de New York a des objectifs clairs, ambitieux, et rien ne pourra les empêcher de les respecter. Pas même le retour au quartier d’un grand joueur, qui aurait pu faire briller le Madison Square Garden.

À la veille d’un énorme derby face aux Nets, Tom Thibodeau frappe fort en écartant Kemba Walker de la rotation. Signe annonciateur d’un transfert à venir, de nouvelles en interne qui seront bientôt révélées ou d’une future réintégration en sortie de banc ? Sortez le popcorn, car ça va être sucré dans les prochains jours à New York.

Source : The Athletic