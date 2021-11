Devin Booker et Trae Young élus joueurs de la semaine en NBA : c’est officiel, l’Apéro TrashTalk influence le monde

Comme chaque lundi, la NBA récompense les deux meilleurs joueurs de la semaine passée. Les lauréats du jour ? Trae Young à l’Est et Devin Booker à l’Ouest. Comme un parfum de Playoffs 2021 non ?

Les adorateurs de Steph Curry ont beau être grognons, difficile de ne pas féliciter Devin Booker pour ces dernières prestations. Au sein d’une équipe des Suns qui a oublié le mot perdre (16 victoires consécutives), Book’ monte en puissance et sa semaine est digne de celle d’un MVP, n’ayons pas peur des mots. 30 points, à 53% au tir et 56% de loin, une semaine en 50-50-90, on dirait presque des stats de 2K mais on parle bien des quatre derniers matchs de l’arrière pyromane. Le calendrier n’était pas si évident avec des déplacements sur le terrain des Cavs, des Knicks et des Nets mais la star de l’Arizona n’a pas tremblé pour mener les siens vers de précieux succès. Il reste notamment sur trois matchs à plus de 30 points, sans jamais descendre en-dessous des 50% au tir. Impressionnant. Alors qu’un gros choc se profile contre les Warriors du Chef Curry (spoiler, c’est pour demain), Booker a fait le plein de confiance et on souhaite bien du courage à ceux qui croiseront sa route prochainement. On connaît des défenses qui risquent d’avoir très chaud.

A 50-50-90 week.@DevinBook has been named the Western Conference Player of the Week! 🔥 pic.twitter.com/S5mtEnWwm3 — Phoenix Suns (@Suns) November 29, 2021

À l’autre bout du pays, c’est un autre phénomène qui fait parler de lui. Pas de série record en cours mais des Hawks qui reviennent petit à petit sur le droit chemin grâce à un Trae Young qui a activé le mode injouable. 31 points, 8 passes, 4 rebonds à 56% au tir et 52% du parking de Castorama pour le dégarni préféré de la NBA. Alors qu’Atlanta peine encore à retrouver les ingrédients qui ont mené à son succès au printemps, Ice Tray porte son équipe sur ses frêles épaules et son coup de chaud permet aux hommes de Géorgie de retrouver une place dans le Top 8 à l’Est. De bon augure avant une première quinzaine de décembre qui verra les Hawks se mesurer aux Sixers, aux Hornets, aux Wolves mais aussi aux Nets. On ne sait pas si les coucous sont prêts à s’envoler mais il y en a un qui donne déjà du bec sur la concurrence. Que les fans adverses pensent à se couvrir en allant en stade, Trae va refroidir du monde.

Congratulations @TheTraeYoung on being named Eastern Conference Player of the Week! More: https://t.co/03rHNszt9E pic.twitter.com/MbLPqUZtOT — Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 29, 2021

Devin Booker et Trae Young ont été élus joueurs de la semaine et c’est mérité. L’un ne perd plus un match et joue comme une superstar, l’autre continue de climatiser toutes les salles qui croisent son chemin. Deux des héros des derniers Playoffs sont à l’honneur en ce début de semaine.

Source texte : NBA