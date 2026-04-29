Les Spurs ont terminé le travail cette nuit face aux Blazers, remportant leur série de Playoffs 4-1 après un Game 5 globalement maîtrisé. De quoi renforcer les certitudes acquises en saison régulière, mais surtout nourrir les ambitions de Victor Wembanyama.

Spurs – Blazers : les enseignements du premier tour

Pour un groupe aussi jeune que celui des Spurs, cette première série de Playoffs était à la fois un test et une découverte. La bande de Wemby était évidemment largement favorite contre les Blazers, mais encore fallait-il maîtriser son sujet dans un nouvel environnement, avec un format de série qui change radicalement de la saison régulière.

On peut dire que les Spurs ont relevé le challenge avec brio.

Série conclue en cinq matchs sans trembler, trois victoires de suite pour finir les Blazers malgré la commotion de Victor au Game 2, et le sentiment du travail bien fait.

« J’ai l’impression qu’une étape est franchie, que la première étape est terminée » a notamment déclaré Victor Wembanyama après le Game 5. « Je suis personnellement heureux de voir que les choses avancent dans la bonne direction. »

Sans pitié sur le plan défensif, Wemby et les Spurs ont étouffé les Blazers dans cette série et ont rarement montré des signes d’inexpérience. Certes, le niveau de l’adversaire était insuffisant pour pousser San Antonio dans ses retranchements, mais ce sont des bases solides pour pouvoir viser beaucoup plus haut dans ces Playoffs 2026.

« Bien sûr, on a grandi. On prend toujours de l’expérience. C’était une bonne manière de commencer les Playoffs. Et j’ai hâte d’affronter des match-ups encore meilleures. » – Victor Wembanyama

Les Spurs attendent désormais le vainqueur de la série Nuggets – Wolves, dans laquelle Minnesota mène 3-2 mais doit composer sans Anthony Edwards et Donte DiVincenzo blessés.

Au vu de ce qu’ils ont montré lors du premier tour, Wemby et ses copains n’ont aucune raison de ne pas être confiants. Peu importe l’identité du prochain adversaire, peu importe la différence d’expérience.