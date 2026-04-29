Les Lakers ne sont pas encore qualifiés mais sont en très bonne position pour conclure ce soir face aux Rockets (3-1, Game 5 à la maison). Malheureusement, atteindre le prochain tour ne devrait pas être synonyme de retour pour Luka Doncic.

Alors que les Lakers pourraient retrouver Austin Reaves dès ce mercredi, il faudra patienter encore un moment avant de revoir Luka Doncic sur les parquets.

Shams Charania (ESPN) a balancé la dernière update contre le Slovène. Spoiler, elle n’est pas très encourageante.

Alors que les Lakers pourraient récupérer Austin Reaves ce soir, les nouvelles sont moins encourageantes pour Luka Doncic.

D’après @ShamsCharania, Luka devrait être OUT pour la prochaine série face au Thunder si les Lakers se qualifient…pic.twitter.com/ZgDlqcvZ6G

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2026

La rééducation avance très doucement, à tel point qu’aucune date n’est actuellement visée pour un retour de Luka sur les parquets. Autant dire qu’il y a peu de chances que Doncic revienne au prochain tour face au Thunder si les Lakers se qualifient.

Pour rappel, Luka a été victime d’une blessure aux ischios-jambiers à… Oklahoma City le 2 avril dernier. Une déchirure qui peut nécessiter six semaines d’arrêt, ce qui nous emmène jusqu’à mi-mai quand les demi-finales de conférence seront quasiment terminées.

Récemment passé par l’Europe pour tenter de soigner plus rapidement, Doncic espère toujours revenir en Playoffs, et on surveillera de près la moindre update le concernant. Mais on voit mal les Lakers survivre sans lui contre le Thunder…