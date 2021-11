Touché à la cheville, Joe Harris sera absent 1 à 2 mois : c’est gratuit mais pendant ce temps-là Kyrie regardera Gomorra dans son salon

Les petites blessures bien chiantes commencent à faire leur apparition en NBA, après un peu plus d’un mois de compétition. Quelques snipers ont pris cher, notamment Bogdan Bogdanovic du côté d’Atlanta, et c’est un autre grand poignet qui va le rejoindre sur le côté du terrain. En effet, Joe Harris ne jouera pas avec les Nets avant 2022, on parle de 1 à 2 mois d’absence pour Joey Buckets.

Woj, au rapport. Adrian Wojnaroswki d’ESPN pour envoyer l’info à la planète entière, Ohm Youngmusik de la même firme pour susurrer la news en premier lieu. C’est Steve Nash, en bon coach et communicant, qui a fait tourner la nouvelle aux médias ce lundi soir. Depuis plus de deux semaines, les Nets devaient faire sans Joe Harris. Une blessure à la cheville qui avait eu lieu lors du déplacement de Brooklyn chez le Thunder, soirée pourtant normalement tournée autour de Kevin Durant et de son retour dans l’Oklahoma. Malheureusement, la nuit ne fût pas aussi belle qu’espéré, car malgré la victoire face à OKC la bande à KD a vite compris que son shooteur élite ne s’était pas fait un peu mal mais vraiment mal. Un, deux, trois, quatre, cinq, six matchs d’absence plus tard, l’info est tombée et elle va défier la profondeur d’effectif de ces grands Nets : Joe Harris va subir une petite opération à la cheville, qui le forcera à être écarté des terrain pendant un à deux mois. En gros, on tire un trait sur 2021, on s’occupe tout de suite de la papatte du joueur et on espère qu’elle va trouver son rythme et son aisance pour une arrivée en pleine forme lors des Playoffs 2022. Car là reste bien l’objectif des Nets cette saison, avoir le plus de joueurs au taquet et à 100% le 15 avril prochain, lorsque les choses sérieuses démarreront. Vous remarquerez qu’on a bien dit le plus de joueurs et non pas tous les joueurs, puisque Kyrie Irving ne donne pas du tout l’impression qu’il lancera sa saison prochainement.

Concernant Joe Harris, si les débuts de saison ont fait mal aux yeux (et aux arceaux) avec des briques prolongeant la méforme des Playoffs derniers, le coup de poignet s’est vite réajusté et les Nets en ont pleinement profité pour reprendre la tête de la Conférence Est : avant sa blessure, Joe Joe était à 23/38 à trois-points sur le mois de novembre (61% !!). C’était donc le retour de l’enfant terrible, de ce spot-up shooter capable de punir les défenses adverses qui seraient trop concentrées sur les exploits techniques de Durant et James Harden. D’où la difficulté d’apprendre cette blessure, car non seulement elle retire un sniper en forme du roster de Steve Nash, mais en plus elle va forcément décaler les rotations de l’entraîneur canadien. On parle en Harris d’un verrou dans le cinq majeur de Brooklyn, un tireur de l’ombre qui accepte le sale boulot et n’a pas besoin d’affiche en 50 par 34 dans les rues de New York. Depuis quelques rencontres, les six manquées par Joey, on a vu Nash tenter des lineups assez osés avec notamment Patty Mills et De’Andre Bembry dans le cinq majeur, de quoi assurer à la fois du shooting avec Mills et du hustle avec Bembry. L’idée est intéressante, à voir si elle aura ses effets positifs sur la longueur de la saison. Car là est aussi le sujet, celui qui plane au-dessus de Brooklyn et pourrait vite rendre furax un ailier portant le numéro 7. Les blessures s’accumulent, les joueurs font de leur mieux pour répondre présent dans l’adversité, la concurrence sent l’odeur de la bête blessée, et Kyrie Irving est toujours aussi loin du groupe. Qu’en sera-t-il dans un mois, lorsque Sean Marks va enchaîner les coups de téléphone et tenter de renforcer au mieux son effectif ? C’est la grande question à laquelle on aura bientôt la réponse.

Coup dur, vraiment dur pour les Nets qui n’ont pas besoin de se taper encore une fois des blessures dans une saison clairement tournée vers la conquête du titre. Le timing n’est pas horrible concernant Joe Harris, et on espère qu’il reviendra en forme dans un ou deux mois. Mais attention à la suite des aventures à Brooklyn, car les Playoffs de 2021 ont été suffisamment frustrants comme ça.

