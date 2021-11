Programme NBA : Heat – Nuggets au menu, du coup c’est ce soir le combat entre les frères Jokic et les frères Morris ?

Ce soir, neuf matchs au menu avec un potentiel retour de Nikola Jokic contre… le Heat, ses meilleurs amis. L’occasion de voir ses frangins Strahinja et Nemanja dans les tribunes ce soir après la grosse embrouille à Denver ? Peut-être. En tout cas ça vaudra le coup d’œil. Les Bulls et les Hornets s’affronteront également pour une place dans les hauteurs de la Conférence Est.

Bulls – Hornets (2h) : à défaut d’avoir une quelconque certitude sur la présence de Nikola Jokic contre Miami, un duel pour une bonne opération au classement est une belle alternative. Bulls vs Hornets, c’est le cinquième de l’Est qui affronte le sixième avec deux bilans presque à égalité : 13-8 pour Chicago, 13-9 pour Charlotte. Pour info, les Taureaux ont perdu trois de leurs quatre matchs la semaine dernière avec un roster presque au complet, et ils auront donc à cœur d’arracher une victoire contre les Frelons, capables de piquer n’importe quelle équipe. Et puis évidemment, ce sera le grand duel des Ball Brothers !

Udonis Haslem sends warning to Nikola Jokic’s brothers

“I keep hearing about the Jokic brothers buying tickets to come to the game. They better stay in line and don’t come down there and start trouble. Miami is my city.” https://t.co/zdbHQY6hjH

