Programme NBA : les Celtics accueillent le Heat à la maison, nouveau carton de Jayson Tatum en perspective ?

Lundi, meilleur jour de la semaine et forcément un programme de huit matchs bien chargé, avec notamment un Celtics – Heat qui a un parfum de premier tour de Playoffs et un Sixers – Grizzlies qui a un parfum de Finales NBA… Naaaaan on rigole, mais imagine quand même…

# LE PROGRAMME DU LUNDI 31 JANVIER

1h : Cavs – Pelicans

Cavs – Pelicans 1h : Pacers – Clippers

Pacers – Clippers 1h : 76ers – Grizzlies (sur beIN Sports 4)

76ers – Grizzlies (sur beIN Sports 4) 1h30 : Knicks – Kings

Knicks – Kings 1h30 : Celtics – Heat (sur beIN Sports 1)

Celtics – Heat (sur beIN Sports 1) 1h30 : Hawks – Raptors

Hawks – Raptors 2h : Rockets – Warriors

Rockets – Warriors 2h : Thunder – Trail Blazers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Celtics – Heat (1h30) : duel entre le premier et le neuvième de l’Est. Dit comme cela ça ne fait qu’à moitié rêver, mais comme ce sont les Celtics qui sont en neuvième position c’est tout de suite plus alléchant (quoique…). Six victoires sur les dix derniers matchs pour les lutins verts et sept pour le Heat, qui est bien chaud en ce moment. La forme affichée par les deux équipes nous promet un match serré qui pourrait bien animer notre nuit. D’autant plus qu’on a un passif et donc de la rivalité entre les deux équipes. C’est marrant parce qu’après un petit regard au classement, on remarque que la rencontre ressemble à s’y méprendre à un premier tour de Playoffs à ce stade de la saison. De quoi peut-être donner l’idée à la team d’Erik Spoelstra de laisser un message en mode « c’est nous les boss ». Mais pour cela, il faudra réussir à bien défendre sur un Jayson Tatum qui est en train de forcer les coachs à le prendre au All-Star Game en enquillant les grosses perfs. Sur les quatre derniers matchs, Jay T tourne à plus de 36 points de moyenne. Et comme il n’aura pas Jimmy Butler, P.J. Tucker ni Kyle Lowry en face de lui (tous absents), ça peut faire mal. Ce soir, Tatum aura peut-être lui aussi un petit message à faire passer aux Floridiens en mode « fuyez pauvres fous ! ».

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Hawks sont toujours dixièmes à l’Est mais ils peuvent enquiller une huitième victoire de suite ce soir face aux Raptors pour continuer leur remontada au classement.

Il y a une petite dizaine de jours, Stephen Curry affrontait déjà les Rockets et il avait mis une petite filoche des familles au buzzer. Rebelote ce soir ?

Hulk face à Superman, c’est votre blockbuster du soir qui oppose le pivot des Sixers Joel Embiid au meneur des Grizzlies Ja Morant. Enfin c’est ce qu’on aurait dit si Jojo n’avait pas été mis au repos par Doc Rivers…

À propos de gens qui savent voler, les Cavs affrontent les Pelicans mais c’est bien Cleveland qui possède les oiseaux de la plus haute envergure. Faut dire qu’en face, avec un Zion toujours out et Brandon Ingram incertain, y’a plus trop grand monde. Par contre, il y a beaucoup de maçons en reconversion dans le roster.

Un duel pour savoir qui sera le moins nul des deux entre les Kings et les Knicks. On conseille en cas d’insomnie, plus soporifique tu meurs.

L’autre match incroyable du soir oppose OKC aux Blazers. C’est triste à dire mais on espère arriver au garbage time le plus vite possible pour voir un peu de Théo Maledon.

On met tout de suite son petit réveil pour 1h30 afin de ne pas rater la rencontre entre le Heat et les Celtics. À tous ceux qui décideraient de pioncer cette nuit : faudra pas venir pleurer demain quand Tatum en aura encore planté 50 pendant que vous ronfliez. Vous êtes prévenus…