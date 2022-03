Programme NBA : 12 matchs au total dont un Warriors – Celtics en prime time, il a du potentiel ce mercredi panzani

Vous aussi vous sentez l’odeur du mercredi panzani ? C’est obligé, déjà parce qu’on est… mercredi (sans blague) mais surtout parce que le programme promet beaucoup. 12 matchs au total, plusieurs petits chocs dont un bon gros Warriors – Celtics à 3h du mat’, y’a moyen d’avoir quelques dingueries.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 16 MARS

0h : Cavaliers – Sixers

0h : Wizards – Nuggets

0h : Hornets – Hawks

0h30 : Nets – Mavs (sur beIN Sports 1)

0h30 : Knicks – Blazers

1h : Wolves – Lakers

1h : Rockets – Suns

1h30 : Spurs – Thunder

2h : Jazz – Bulls (sur beIN Sports 4)

3h : Kings – Bucks

3h : Warriors – Celtics

3h30 : Clippers – Raptors

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Warriors – Celtics (3h) : on se frotte déjà les mains. D’un côté, on a les Warriors du Big Three Stephen Curry – Draymond Green – Klay Thompson qui restent sur quatre victoires de suite, avec dans le lot une explosion pour les deux Splash Brothers. 38 pions pour Klay face aux Bucks samedi, 47 pour Steph face aux Wizards avant-hier, tiens ça rappelle quelques souvenirs ça. Mais de l’autre, on a Boston, l’une des équipes en forme de l’année 2022 et qui possède surtout la meilleure défense NBA. Jayson Tatum et ses copains voudront relancer la machine après la défaite contre Dallas dimanche, et y’a rien de mieux qu’une grosse win au Chase Center pour reprendre la très belle dynamique qu’on voit depuis plusieurs semaines chez les Celtics. Golden State – Boston, 3h du matin, c’est immanquable.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Cavaliers – Sixers pour commencer la night, niveau apéro c’est plutôt pas mal.

Nikola Jokic qui rencontre les Wizards, niveau sorcellerie ça risque d’être épique.

Hornets – Hawks, le premier à 150 points gagne.

Kevin Durant a planté 53 points dimanche, Kyrie Irving 60 hier. Du coup, 67 pour KD ce soir ?

Josh Hart est un monstre depuis qu’il est arrivé à Portland, alors faites gaffe les Knicks.

La nouvelle défaite des Lakers commencera à 1h du matin à Minnesota.

Fusées contre Cactus, normalement ça devrait être assez vite réglé.

Les Spurs accueillent le Thunder, si vous aimez les bas-fonds du Far West ce match est pour vous.

Rudy Gobert et le Jazz croisent la route de DeMar DeRozan et des Bulls. Une belle petite affiche entre deux équipes qui voudront retrouver le goût de la win.

Giannis face aux Kings, voilà qui risque d’être drôle.

Le GOAT Reggie Jackson contre une bande de Dinos, tiens ça peut donner quelque chose d’intéressant ça.

Six heures de basket, 12 matchs en tout, plusieurs belles affiches, un gros choc en plein milieu de nuit, tout ça un mercredi. Mais franchement que voulez-vous de plus ?