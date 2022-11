Vous le savez, le Mercredi Panzani, ça veut dire beaucoup de matchs au menu et souvent de belles affiches. Ce 16 novembre n’échappe pas à la règle, avec deux chocs à l’Est et une opposition potentiellement épicée sur la West Coast. Allez, par ici le programme NBA de la nuit.

# LE PROGRAMME

1h : Hornets – Pacers

1h : Magic – Wolves

1h : Wizards – Thunder

1h30 : Hawks – Celtics

1h30 : Raptors – Heat

2h : Bucks – Cavaliers (sur BeIN Sports MAX 4)

2h : Pelicans – Bulls

2h30 : Mavericks – Rockets

4h : Nuggets – Knicks

4h : Suns – Warriors (sur BeIN Sports 3)

# À NE PAS MANQUER

Désolé les fans de Charlotte et Indiana, quand on parle de choc à l’Est, on ne pense pas trop à vous. On pense plutôt aux Hawks et aux Celtics, match qui va opposer le troisième de la Conférence au leader. Atlanta reste sur une belle victoire à Milwaukee et voudra enchaîner à la maison contre Boston, mais Jayson Tatum et les C’s sont particulièrement brûlants en ce moment avec sept victoires consécutives. La tâche s’annonce donc particulièrement ardue pour Trae Young, Dejounte Murray et Cie, mais peut-être que l’absence du duo Malcolm Brogdon – Marcus Smart et la TT Curse permettront aux Faucons d’arracher une grosse win devant leur public.

Autre grosse affiche à l’Est : Bucks – Cavaliers. Le point commun entre ces deux équipes ? Elles sont un peu dans le dur. Trois défaites en quatre matchs pour la bande à Giannis Antetokounmpo, pas mal diminuée par les blessures en ce moment, et quatre revers de suite pour l’équipe de Cleveland. On va donc essayer de part et d’autre de se relancer, et les Cavs devraient pouvoir compter sur le retour de Donovan Mitchell après un match d’absence. Cela pourrait suffire aux hommes de J.B. Bickerstaff car même si Jarrett Allen sera lui absent, à Milwaukee on risque une nouvelle fois d’être privé de Jrue Holiday (incertain), Grayson Allen (doubtful), Wesley Matthews (out) en plus de Khris Middleton et Pat Connaughton.

Comme d’hab en fin de soirée, on passera de l’autre côté des States, plus précisément à Phoenix pour la rencontre opposant les Suns aux Warriors. Vous vous rappelez de la dernière confrontation entre ces deux équipes dans l’Arizona ? Une large victoire des Cactus (134-105) mais on se souvient surtout que ça avait particulièrement chauffé, notamment entre Devin Booker et Klay Thompson. De quoi apporter un peu de piment à la rencontre de cette nuit, d’autant plus que les Warriors sont toujours à la recherche d’un premier succès à l’extérieur cette saison et que les Suns restent sur deux défaites de suite à Orlando et Miami. Élément à garder en tête : Chris Paul pourrait faire son retour sur les parquets après trois matchs d’absence.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT